Состоялась встреча топографических групп Кыргызстана и Таджикистана

В соответствии с ранее достигнутой договоренностью, в период с 5 по 11 мая 2024 года в городе Бустон Согдийской области Республики Таджикистан состоялась очередная встреча топографических рабочих групп и рабочих групп по правовым вопросам Правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы.

В рамках данной встречи стороны обменялись предложениями по описанию прохождения линии кыргызско-таджикской государственной границы на оставшихся участках и решили продолжить данную работу на следующей встрече, которая состоится на территории Кыргызской Республики.

Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания.