США повысят пошлины на ввоз электромобилей из Китая

Администрация президента США Джо Байдена намерена 14 мая внести свою лепту в начатую его предшественником Дональдом Трампом торговую войну с Китаем, повысив тарифы на импорт электромобилей в четыре раза, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно этим данным, тарифная ставка на китайские электромобили вырастет с 25% до 100%. Помимо этого, планируется ввести дополнительную пошлину в размере 2,5% для всех электромобилей, импортируемых в США.

Повышение импортных пошлин также затронет критически важные минералы, солнечные панели и батареи, поставляемые из Китая. Отмечается, что такое решение принято по итогам многолетнего пересмотра политики импортных ограничений в отношении Пекина, которую в 2018 году инициировал еще предшественник Байдена - республиканец Дональд Трамп.

Источник: РИА новости