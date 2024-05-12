Погода
$ 88.43 - 89.22
€ 94.85 - 95.70

США повысят пошлины на ввоз электромобилей из Китая

322  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Администрация президента США Джо Байдена намерена 14 мая внести свою лепту в начатую его предшественником Дональдом Трампом торговую войну с Китаем, повысив тарифы на импорт электромобилей в четыре раза, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно этим данным, тарифная ставка на китайские электромобили вырастет с 25% до 100%. Помимо этого, планируется ввести дополнительную пошлину в размере 2,5% для всех электромобилей, импортируемых в США.

Повышение импортных пошлин также затронет критически важные минералы, солнечные панели и батареи, поставляемые из Китая. Отмечается, что такое решение принято по итогам многолетнего пересмотра политики импортных ограничений в отношении Пекина, которую в 2018 году инициировал еще предшественник Байдена - республиканец Дональд Трамп.

Источник: РИА новости


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437024
Теги:
Китай, США, автомобили
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  