Возвращение Трампа грозит крахом оффшорной энергетике в США

Девелоперы, планирующие потратить десятки миллиардов долларов на установку ветряных турбин в близлежащих водах Восточного побережья, опасаются прихода к власти Трампа.

Бывший президент и предполагаемый кандидат от республиканской партии не скрывал своей неприязни к ветроэнергетике, потратив годы на то, чтобы "пренебрегать этими проектами как чудовищами, убивающими птиц, вызывающими рак и подрывающими стоимость недвижимости", - пишет Bloomberg.

Некоторые девелоперы только начинают осознавать политические риски. Их договоры аренды морских ветропарков обеспечивают меньшую явную защиту, чем их аналоги из нефтегазовой отрасли, что дает федеральному правительству больше свободы действий в плане повышения финансовых требований, сменных планов и замедления рассмотрения проектов. И отрасль находится в уязвимом положении, борясь с ростом затрат и проблемами в цепочке поставок.

Напомним, по данным СМИ, ветрогенераторы, которые производят "чистую" энергию, наносят природе существенный вред. Как выяснили ученые, только в США они ежегодно убивают более полумиллиона птиц.

Кажется, что лопасти ветрогенераторов движутся медленно, но это не так. Их кончики могут достигать скорости вращения в 288 км/ч, и птицы, которые пролетают рядом с ними, неминуемо погибают. Главным образом жертвами "экологически чистой энергии" становятся орлы, ястребы и совы. Не избегают этой участи и летучие мыши - их только в одном штате Пенсильвания от ветряков гибнет порядка 10000 особей в год.

Повышенный риск для хищников связан еще и с тем, что во время полета они направляют свой взгляд вниз в поисках добычи, и поэтому редко смотрят вперед по направлению полета. А кроме того, эволюция не заложила в них способность избегать таких "хищников", какими в данном случае являются лопасти турбин.

К еще большим трагическим последствиям для пернатых приводит то обстоятельство, что ветряные электростанции нередко строятся вдоль птичьих миграционных маршрутов. Как сообщается в прошлогоднем исследовании, станцией с наибольшим количеством смертей в США является Пассо Алтамонт, расположенной в Калифорнии. Ежегодно там погибает более 10000 птиц, в основном хищных и охраняемых законом о перелетных птицах.