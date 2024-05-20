Где больше всего криминала в Центральной Азии

Уровень преступности в Узбекистане оценивается как очень низкий, намного ниже, чем в Кыргызстане и Казахстане, следует из Рейтинга преступности 2024 от Numbeo.

Узбекистан занял 118 место в рейтинге, набрав 30,5 балла. Казахстан - на 75-ом (45,9), Кыргызстан – на 41-ом (54), возглавив рейтинг в СНГ.

При индексе ниже 20 уровень преступности считается очень низким, от 20 до 40 - низким, от 40 до 60 - умеренным, от 60 до 80 - высоким, а выше 80 - очень высоким.

Самыми криминализованными странами в мире в 2024 году стали Венесуэла, Папуа - Новая Гвинея и Афганистан, а самыми безопасными - Андорра, ОАЭ и Катар.

Напомним, в декабре прошлого года узбекские правоохранители провели массовые аресты криминальных авторитетов. В числе прочих были задержаны Салим "Салимбай" Абдувалиев, Бахтиёр "Бахти Ташкентский" Кудратуллаев, Саидазиз "Медгородок" Сайдалиев.

Источник: uz.kursiv.media