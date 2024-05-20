В Кара-Сууйском и Ноокатском районах выявлены майнинг-фермы

ГКНБ выявил и пресек незаконную деятельность майнинг-ферм (производство по добыванию криптовалюты) на территориях Кара-Сууйского и Ноокатского районов Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, демонтировано и изъято более 900 единиц оборудований для организации майнинга.

В данном контексте, владельцы майнингов организовали добычу криптовалют без прохождения официальной регистрации, получения обязательного сертификата, без оплаты сбора за регистрацию, а также иных платежей в соответствии с законодательством Кыргызской Республики "О виртуальных активах".

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия по установлению всех причастных к данному противоправному деянию лиц, а также причиненного ущерба государству.

Кроме того, в настоящее время планируется весь объем производимой электроэнергии на вышеуказанных ГЭСах в соответствии с законодательством КР передать населению.