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В Кара-Сууйском и Ноокатском районах выявлены майнинг-фермы

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ГКНБ выявил и пресек незаконную деятельность майнинг-ферм (производство по добыванию криптовалюты) на территориях Кара-Сууйского и Ноокатского районов Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, демонтировано и изъято более 900 единиц оборудований для организации майнинга.

В данном контексте, владельцы майнингов организовали добычу криптовалют без прохождения официальной регистрации, получения обязательного сертификата, без оплаты сбора за регистрацию, а также иных платежей в соответствии с законодательством Кыргызской Республики "О виртуальных активах".

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия по установлению всех причастных к данному противоправному деянию лиц, а также причиненного ущерба государству.

Кроме того, в настоящее время планируется весь объем производимой электроэнергии на вышеуказанных ГЭСах в соответствии с законодательством КР передать населению.


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URL: https://www.vb.kg/437208
Теги:
ГКНБ, Кара-Суйский район, Ноокатский район, Ошская область, электричество
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