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ОМС действует в течение 3-х месяцев после прекращения выплат работодателей

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Фонд ОМС напоминает, что статус "Застрахованный" сохраняется в течение трех календарных месяцев с момента внесения работодателем последнего взноса на обязательное медицинское страхование (ОМС). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Если в базе данных вы значитесь как "незастрахованный" или отсутствует информация о платеже страховых взносов, необходимо подтвердить это, представив справку от работодателя или выписку из личного страхового счета Социального фонда Кыргызской Республики.

Почему в течение трех месяцев с момента последней оплаты страховых взносов работодателем сохраняется статус застрахованности?

В этот период гражданин может находиться в поиске новой работы или по другим причинам не иметь возможности приобрести Полис ОМС, однако ему может понадобиться медицинская помощь. Поэтому его права на получение медицинских услуг остаются защищенными.

Напоминаем, что наличие медицинской страховки предоставляет гражданам в Кыргызской Республике право на получение медицинских услуг, включая выписку лекарств по льготным условиям как в амбулаторных учреждениях (Центре общеврачебной практики, Центре семейной медицины), так и при госпитализации в стационар.


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URL: https://www.vb.kg/437283
Теги:
ФОМС, Кыргызстан, выплаты
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