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"Альянс Алтын" подписал соглашение о сотрудничестве с РКФР

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Компания "Альянс Алтын", Фонд развития "Альянс Алтын" и Российско-Кыргызский Фонд развития подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве.

Документ предусматривает совместную реализацию проектов, нацеленных на стимулирование экономики и повышение уровня жизни населения Таласской области. Сотрудничество охватит несколько сфер, включая энергетику и сельское хозяйство.

"Основная цель договора – реализация крупных проектов в Таласской области. Уверен, что благодаря двум фондам здесь появятся новые рабочие места, и мы сумеем увеличить наш вклад в социально-экономическое развитие региона", – отметил генеральный директор Фонда развития "Альянс Алтын" Батырбек Качкымбаев.

"РКФР совместно с Фондом развития "Альянс Алтын" будет подбирать проекты, проводить экспертизу и участвовать в их реализации на территории Таласской области. Надеемся, что наши с партнерами усилия положительно повлияют на развитие предпринимательства в регионе", – сказал Председатель Правления РКФР Артем Новиков.


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URL: https://www.vb.kg/437311
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