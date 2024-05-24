Регулирование игорной деятельности в Казахстане: изменения в законе

В Республике Казахстан будут ужесточены требования к азартному сегменту бизнеса и вводятся некоторые ограничения для клиентов. Также пересматривается административное и уголовноенаказание, за несоблюдениеновых поправок к закону от 2007 года "Об игорном бизнесе". За время своего действия он не смог улучшить проблему с лудоманией и создать честную, безопасную и надежную среду для азартных развлечений, поэтому Министерство туризма и спорта РК, утвердило Комплексный план, рассчитанный на период 2024-2026 гг.
Всего выделено 4 приоритетных направления:
На этот комплекс мер, выделяется 80 931 200 тенге.
Вводится практически полный запрет рекламы азартных развлечений, включая БК и лотереи на городских постройках зданиях, автомобилях и общественных транспортных средствах, общественных местах. Также запрещается реклама в интернете, печатных изданиях, радио, блогерами и т.д., не относящихся напрямую к спорту. Например, внутри легальной БК можно размещать рекламу, на тематических ресурсах и порталах, тоже.
На данный момент, запрет на онлайн-казино не действует должным образом. Многие из них продолжают работать, благодаря регистрации в других странах и получения международных лицензий, зачастую в офшорных зонах. Чтобы ужесточить наказание, организаторам незаконных порталов будет вменяться уголовная ответственность по статье 307 УК Казахстана.
Что касается наземных казино, легальным остаются только 2 зоны:
Пока ведутся разговоры только о государственном контроле азартного бизнеса, а не полном запрете.
На данный момент, букмекеры с международными лицензиями доступны клиентам из Казахстана. Прямого запрета нет, но для легальной работы нужно получить государственную лицензию от Министерства культуры и спорта. Чтобы уравновесить права и прекратить отток денег граждан, происходит уравнивание в правах.
С принятием нового закона, из пункта 2 статьи 6 Закона "Об игорном бизнесе", будет исключен запрет на прием ставок лицами, не являющимися организаторами игорного бизнеса. Вместе с этим, всех, кто желает ими стать, обяжут получать местную лицензию. Таким образом, все остальные международные БК окажутся вне закона.
Букмекеры, желающие иметь возможность работать, принимать ставки и выплачивать выигрыш казахстанцам, должны будут зарегистрироваться во всех налоговых органах государства, а также иметь местный домен, например Мостбет КЗ (KZ). Все остальные подобные серверы будут запрещены, ограничены в доступе и к ним будут приняты судебные разбирательства.
Современные операторы стараются предложить на одной платформе, большой ассортимент развлечений, включая онлайн-казино, покер, тотализатор, лотереи и другие азартные игры. Чтобы четко разграничить эти понятия, ставки на спорт, тотализатор и спортивные пари будут строго регламентироваться, онлайн-казино запрещены, а лотереи получат новое название "электронный лотерейный билет". Строго разграничиваются зоны пункта распространения бумажных или электронных лотерей.
Такая мера стала необходима для того, что из-за лазеек в законе, стали активно появляться "Лотоклубы" и другие аналогичные заведения, которые под видом распространения лотерей, предлагали совсем другие азартные услуги. Теперь государство сможет строго контролировать каждый вид азартного досуга.
Ответственные органы будут вести реестры зарубежных владельцев азартного бизнеса, которые считаются незаконными, после получения решения суда. Электронные кошельки и банковские структуры не смогут выполнять денежные транзакции в их пользу (всегда можно воспользоваться криптовалютой).
Нарушителей будет преследовать и другая ответственность:
Эти меры должны остановить незаконных поставщиков онлайн-казино.
Тезисно, концепция законопроекта для Mostbet KZ и других азартных площадок выглядит так:
Такие меры направлены на улучшение игорного бизнеса в стране, подведение его под правовые нормы и улучшение ситуации с игорной зависимостью.