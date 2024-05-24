Регулирование игорной деятельности в Казахстане: изменения в законе

В Республике Казахстан будут ужесточены требования к азартному сегменту бизнеса и вводятся некоторые ограничения для клиентов. Также пересматривается административное и уголовноенаказание, за несоблюдениеновых поправок к закону от 2007 года "Об игорном бизнесе". За время своего действия он не смог улучшить проблему с лудоманией и создать честную, безопасную и надежную среду для азартных развлечений, поэтому Министерство туризма и спорта РК, утвердило Комплексный план, рассчитанный на период 2024-2026 гг.

Всего выделено 4 приоритетных направления:

Профилактика игорной зависимости. Определение уровня зависимости исходя из разных слоев граждан. Лечение и реабилитация зависимых. Государственное регулирование сегмента азартных развлечений.

На этот комплекс мер, выделяется 80 931 200 тенге.

Онлайн-казино полностью вне закона

Вводится практически полный запрет рекламы азартных развлечений, включая БК и лотереи на городских постройках зданиях, автомобилях и общественных транспортных средствах, общественных местах. Также запрещается реклама в интернете, печатных изданиях, радио, блогерами и т.д., не относящихся напрямую к спорту. Например, внутри легальной БК можно размещать рекламу, на тематических ресурсах и порталах, тоже.

На данный момент, запрет на онлайн-казино не действует должным образом. Многие из них продолжают работать, благодаря регистрации в других странах и получения международных лицензий, зачастую в офшорных зонах. Чтобы ужесточить наказание, организаторам незаконных порталов будет вменяться уголовная ответственность по статье 307 УК Казахстана.

Что касается наземных казино, легальным остаются только 2 зоны:

Игровая зона Капчагай. Игровая зона Боровое.

Пока ведутся разговоры только о государственном контроле азартного бизнеса, а не полном запрете.

Кто из БК сможет легально работать в Казахстане?

На данный момент, букмекеры с международными лицензиями доступны клиентам из Казахстана. Прямого запрета нет, но для легальной работы нужно получить государственную лицензию от Министерства культуры и спорта. Чтобы уравновесить права и прекратить отток денег граждан, происходит уравнивание в правах.

С принятием нового закона, из пункта 2 статьи 6 Закона "Об игорном бизнесе", будет исключен запрет на прием ставок лицами, не являющимися организаторами игорного бизнеса. Вместе с этим, всех, кто желает ими стать, обяжут получать местную лицензию. Таким образом, все остальные международные БК окажутся вне закона.

Букмекеры, желающие иметь возможность работать, принимать ставки и выплачивать выигрыш казахстанцам, должны будут зарегистрироваться во всех налоговых органах государства, а также иметь местный домен, например Мостбет КЗ (KZ). Все остальные подобные серверы будут запрещены, ограничены в доступе и к ним будут приняты судебные разбирательства.

Как отделить ставки на спорт и в казино?

Современные операторы стараются предложить на одной платформе, большой ассортимент развлечений, включая онлайн-казино, покер, тотализатор, лотереи и другие азартные игры. Чтобы четко разграничить эти понятия, ставки на спорт, тотализатор и спортивные пари будут строго регламентироваться, онлайн-казино запрещены, а лотереи получат новое название "электронный лотерейный билет". Строго разграничиваются зоны пункта распространения бумажных или электронных лотерей.

Такая мера стала необходима для того, что из-за лазеек в законе, стали активно появляться "Лотоклубы" и другие аналогичные заведения, которые под видом распространения лотерей, предлагали совсем другие азартные услуги. Теперь государство сможет строго контролировать каждый вид азартного досуга.

Меры борьбы с онлайн-казино в Казахстане

Ответственные органы будут вести реестры зарубежных владельцев азартного бизнеса, которые считаются незаконными, после получения решения суда. Электронные кошельки и банковские структуры не смогут выполнять денежные транзакции в их пользу (всегда можно воспользоваться криптовалютой).

Нарушителей будет преследовать и другая ответственность:

штраф в размере 2000 минимальных расчетных показателей; до 600 часов общественных работ; лишение свободы до 2-х лет; а также лишение свободы с конфискацией имущества.

Эти меры должны остановить незаконных поставщиков онлайн-казино.

Подведем итог

Тезисно, концепция законопроекта для Mostbet KZ и других азартных площадок выглядит так:

допуск игроков от 25 лет; должники из Единого реестра не будут допущены к играм; запрет иностранных БК и тотализаторов без местной лицензии; список нарушителей и ограничение платежей в их пользу; работа по типовым правилам государственных органов всех азартных развлечений; информирование о рисках лудомании и игре на деньги; ужесточение по отношению распространения рекламы; новые правила для лотерей.

Такие меры направлены на улучшение игорного бизнеса в стране, подведение его под правовые нормы и улучшение ситуации с игорной зависимостью.