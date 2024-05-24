Тройное убийство в Таласе. Подозреваемый ликвидирован при задержании

Подозреваемый в тройном убийстве ликвидирован при задержании. Об этом сообщает пресс-службп МВД КР.

По данным пресс-службы, 24 мая 2024 года ночью в доме в одном из сел Айтматовского района Таласской области были обнаружены тела трех граждан с признаками жестокой насильственной смерти - 26-летней женщины и ее детей, двух и четырех лет.

В ходе осмотра установлено, что произошло тройное убийство, у жертв имелись многочисленные раны.

Сотрудниками милиции подозреваемый в совершении убийства был установлен, им оказался ранее судимый за покушение на убийство, житель села Ак-Башат Айтматовского района Таласской области, гражданин К.Н. 1976 года рождения.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, местонахождение подозреваемого в особо тяжком убийстве установлено, он пытался скрыться в горах.

При задержании подозреваемый К.Н. 1976 года рождения был ликвидирован.