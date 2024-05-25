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В Кыргызстане пройдет фестиваль "День садовода - путешествие в Кадамжай"

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- Светлана Лаптева
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1 июня 2024 года в селе Жаңы-Коргон Бирликского айыл окмоту Кадамжайского района Баткенской области состоится научно-практический фестиваль "День садовода - путешествие в Кадамжай". Мероприятие состоится под эгидой Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерарабатывающей промышленности Кыргызской Республики.

Цель фестиваля - демонстрация яблоневого сада, заложенного по технологии интенсивного садоводства, формирование навыков эффективного использования земельных наделов, повышение устойчивых доходов сельских семей.

В мероприятии примут участие садоводы Кыргызстана и зарубежных стран, депутаты парламента, представители посольств, международных и общественных организаций, финансовых институтов и инвестиционных фондов, транспортно-логистических компаний, студенты аграрных вузов, сотрудники различных министерств и их региональных управлений, частные инвесторы.

"День садовода" пройдет на базе яблоневого сада, где ученые и агрономы расскажут о своем опыте выращивания высокоурожайных сортов яблок, покажут технику правильной обрезки деревьев, презентуют современные и качественные системы капельного орошения садов, также расскажет о годовой программе подкормки садов органическими удобрениями.

Кроме этого, будет организована выставка основных и вспомогательных средств сельскохозяйственного производства. Также фермеры смогут провести переговоры с инвесторами, финансовыми организациями.

Регистрация на мероприятие по ссылке


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URL: https://www.vb.kg/437319
Теги:
Баткенская область
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