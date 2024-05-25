Три российских музыкальных коллектива выступят в Таласе

В Таласском областном музыкально-драматическом театре имени Медетбекова состоится международный культурный проект "На языке музыки", приуроченный к 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина и 80-летию города Талас.

Мероприятие пройдет 30 мая 2024 года.

На одной сцене выступят сразу три российских музыкальных коллектива.

Романсовое направление представит обладательница звания "Национальное достояние России" Ирина Крутова в сопровождении инструментального ансамбля под управлением Игоря Тукало.

Квинтет солистов Государственного академического русского народного ансамбля "Россия" имени Людмилы Зыкиной под руководством заслуженного артиста России Дмитрия Дмитриенко и народная артистка России надежда Крыгина познакомят зрителей с русскими народными песнями и шедеврами русской народной музыки.

Кульминацией вечера станет выступление всемирно известного мужского Хора Московского Сретенского монастыря, ведущего свою историю с 1397 года.

Проект организован Министерством культуры России и представительством Россотрудничества в КР при поддержке Мэрии г. Талас. В предыдущие годы проект с успехом прошел в Бишкеке, Караколе и Оше.