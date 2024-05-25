Погода
$ 87.70 - 88.57
€ 94.70 - 95.67

Три российских музыкальных коллектива выступят в Таласе

60  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Таласском областном музыкально-драматическом театре имени Медетбекова состоится международный культурный проект "На языке музыки", приуроченный к 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина и 80-летию города Талас.

Мероприятие пройдет 30 мая 2024 года.

На одной сцене выступят сразу три российских музыкальных коллектива.

Романсовое направление представит обладательница звания "Национальное достояние России" Ирина Крутова в сопровождении инструментального ансамбля под управлением Игоря Тукало.

Квинтет солистов Государственного академического русского народного ансамбля "Россия" имени Людмилы Зыкиной под руководством заслуженного артиста России Дмитрия Дмитриенко и народная артистка России надежда Крыгина познакомят зрителей с русскими народными песнями и шедеврами русской народной музыки.

Кульминацией вечера станет выступление всемирно известного мужского Хора Московского Сретенского монастыря, ведущего свою историю с 1397 года.

Проект организован Министерством культуры России и представительством Россотрудничества в КР при поддержке Мэрии г. Талас. В предыдущие годы проект с успехом прошел в Бишкеке, Караколе и Оше.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437323
Теги:
Талас
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  