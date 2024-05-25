В Турции под патронажем первой леди проходит "Неделя турецкой кухни"

В Турции 21-27 мая проводится "Недели турецкой кухни". В рамках мероприятий под патронажем супруги президента Турции Эмине Эрдоган в президентском комплексе организованы программа и выставка на тему "Место встречи многовековых вкусов: турецкая кухня в семи регионах".

Первая леди Эмине Эрдоган отметила: "Анатолия – это банк знаний человечества, цивилизации и культурного развития. Это место исконных семян, первый из которых упал на землю десятки тысяч лет назад, он находился по одному и тому же рецепту в течение тысяч лет".

- представлена продукция из 21 региона.

В фойе мероприятия располагались стенды с продукцией из 21 региона, зарегистрированных в Европейском Союзе.

На этих стендах были представлены пахлава Газиантеп, инжир Айдын, абрикос Малатья, каштан Айдын, оливковое масло Милас, белое Байрамич, чеснок Ташкопрю, фундук Гиресун, Антакья кунефе, гранат Суруч, грецкий орех Чаглаянсерит, оливковое масло Гемлик, оливковое масло Эдремит, оливковое масло Милас, Также были включены помидоры Аяш, зеленые поцарапанные оливки Эдремита, тархана Мараш и сыр Эзин. Эти продукции оказывают влияние на развитие многих секторов, таких как культура, туризм и экономика.