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Главы спецслужб стран СНГ посетили дом-музей Чингиза Айтматова в Бишкеке

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Главы спецслужб СНГ в ходе пребывания в Бишкеке на 54-ом заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб СНГ посетили дом-музей Чингиза Айтматова, посвященного жизни и творчеству известного писателя, сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Сыном Чингизом Айтматова - Эльдаром Айтматовым проведена экскурсия и подарены памятные книги с произведениями писателя.

Богатая экспозиция музея Чингиза Айтматова заинтересовала гостей своей содержательностью и разнообразием, так как в музее представлены редкие образцы материалов литературных наследий писателя.

Чингиз Айтматов писатель, философы гуманист и общественный деятель. Экспозиции музея раскрывает многогранную деятельность великого писателя, глубокого мыслителя, общественного деятеля мирового уровня.


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URL: https://www.vb.kg/437354
Теги:
Камчыбек Ташиев, Чингиз Айтматов, музей
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