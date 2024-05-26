Главы спецслужб стран СНГ посетили дом-музей Чингиза Айтматова в Бишкеке

Главы спецслужб СНГ в ходе пребывания в Бишкеке на 54-ом заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб СНГ посетили дом-музей Чингиза Айтматова, посвященного жизни и творчеству известного писателя, сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Сыном Чингизом Айтматова - Эльдаром Айтматовым проведена экскурсия и подарены памятные книги с произведениями писателя.

Богатая экспозиция музея Чингиза Айтматова заинтересовала гостей своей содержательностью и разнообразием, так как в музее представлены редкие образцы материалов литературных наследий писателя.

Чингиз Айтматов писатель, философы гуманист и общественный деятель. Экспозиции музея раскрывает многогранную деятельность великого писателя, глубокого мыслителя, общественного деятеля мирового уровня.