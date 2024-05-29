Погода
$ 87.80 - 88.28
€ 94.80 - 95.75

Кыргызстанцы готовы поддержать глобальный ответ на загрязнение пластиком

157  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Представители Кыргызстана приняли участие в в гибридный круглом столе "Кризис пластика как кризис здоровья человека: Как международное сообщество здравоохранения может поддержать глобальный ответ на загрязнение пластиком и Договор по пластику?",

Организаторами круглого стола выступают Форум по торговле, окружающей среде и ЦУР (TESS), Женевская экологическая сеть, Женевские диалоги о загрязнении пластиком (Geneva Beat Plastic Pollution Dialogues) и Центр глобального здравоохранения Женевского института высшей школы (Geneva Graduate Institute's Global Health Cen).

В круглом столе приняли участие представители здравоохранения и экологии из Женевы, а также ведущие эксперты из международных организаций, исследовательских центров и организаций гражданского общества, чтобы:

*подчеркнуть важность защиты здоровья человека в качестве основной цели будущего юридически обязательного документа, призванного положить конец пластиковому загрязнению,

*провести обзор фактических данных о воздействии пластика, химических веществ, вызывающих озабоченность, и пластикового загрязнения на здоровье человека, а также

*изучить, как международное сообщество здравоохранения может поддержать глобальные меры по борьбе с загрязнением пластиком, в том числе в контексте глобального договора по пластику.

Цель круглого стола - стимулировать диалог о том, как договор может обеспечить охрану здоровья человека экологически безопасными способами и при этом обеспечить наивысший достижимый уровень здоровья в контексте приоритетов устойчивого развития.

Ключевыми вопросами для обсуждения были следующие:

*Что говорят нам последние данные о воздействии пластмасс и пластикового загрязнения на здоровье человека на протяжении всего жизненного цикла пластмасс?

*Какие меры могут эффективно предотвратить воздействие пластмасс и пластикового загрязнения на здоровье человека и как их можно решить в контексте глобального договора по пластмассам?

*Как можно использовать исследования, данные и прозрачность для обеспечения того, чтобы международное сообщество реагировало на новые данные о воздействии на здоровье человека?

*Каким образом Международный комитет по переговорам (МКП) по договору о пластмассах решает задачу охраны здоровья человека и как международное сообщество здравоохранения может поддержать договор и его эффективную реализацию?


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437390
Теги:
Швейцария, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  