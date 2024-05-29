Кыргызстанцы готовы поддержать глобальный ответ на загрязнение пластиком

Представители Кыргызстана приняли участие в в гибридный круглом столе "Кризис пластика как кризис здоровья человека: Как международное сообщество здравоохранения может поддержать глобальный ответ на загрязнение пластиком и Договор по пластику?",

Организаторами круглого стола выступают Форум по торговле, окружающей среде и ЦУР (TESS), Женевская экологическая сеть, Женевские диалоги о загрязнении пластиком (Geneva Beat Plastic Pollution Dialogues) и Центр глобального здравоохранения Женевского института высшей школы (Geneva Graduate Institute's Global Health Cen).

В круглом столе приняли участие представители здравоохранения и экологии из Женевы, а также ведущие эксперты из международных организаций, исследовательских центров и организаций гражданского общества, чтобы:

*подчеркнуть важность защиты здоровья человека в качестве основной цели будущего юридически обязательного документа, призванного положить конец пластиковому загрязнению,

*провести обзор фактических данных о воздействии пластика, химических веществ, вызывающих озабоченность, и пластикового загрязнения на здоровье человека, а также

*изучить, как международное сообщество здравоохранения может поддержать глобальные меры по борьбе с загрязнением пластиком, в том числе в контексте глобального договора по пластику.

Цель круглого стола - стимулировать диалог о том, как договор может обеспечить охрану здоровья человека экологически безопасными способами и при этом обеспечить наивысший достижимый уровень здоровья в контексте приоритетов устойчивого развития.

Ключевыми вопросами для обсуждения были следующие:

*Что говорят нам последние данные о воздействии пластмасс и пластикового загрязнения на здоровье человека на протяжении всего жизненного цикла пластмасс?

*Какие меры могут эффективно предотвратить воздействие пластмасс и пластикового загрязнения на здоровье человека и как их можно решить в контексте глобального договора по пластмассам?

*Как можно использовать исследования, данные и прозрачность для обеспечения того, чтобы международное сообщество реагировало на новые данные о воздействии на здоровье человека?

*Каким образом Международный комитет по переговорам (МКП) по договору о пластмассах решает задачу охраны здоровья человека и как международное сообщество здравоохранения может поддержать договор и его эффективную реализацию?