В России прокуратура запросила пожизненный срок для вора в законе Шишкана

Генпрокуратура РФ в ходе судебных прений потребовала приговорить криминального авторитета Олега Медведева (так же известен как Шишкан и Олег Раменский) к пожизненному заключению по обвинению в убийствах, поджогах, вымогательствах и других тяжких преступлениях, сообщила газета "Коммерсант".

Представительница прокуратуры Мадина Долгиева в ходе прений попросила 2-й Западный окружной военный суд приговорить к пожизненному заключению также трех ближайших подручных Шишкана, Эдуарда Харькова, Дмитрия Хламкина и Юрия Офицерова. Для еще 11 фигурантов прокурор попросила от 12 до 24 лет в колонии строгого режима, для троих - условные сроки.

Прокурор считает, что подсудимые должны выплатить по искам потерпевших от 1,2 миллиона до 5 миллионов рублей. Для этого обвинитель попросила обратить в доход государства ювелирные изделия, найденные при обысках у Медведева.

Более 20 адвокатов подсудимых не успели выступить до окончания заседания. Процесс продолжится 5 июня. "Коммерсант" предполагает, что из-за большого количества участников суд может вынести приговор в конце июня - начале июля.

16 мая присяжные, ответив за два дня на 160 вопросов, признали подсудимых виновными по большинству пунктов обвинения, решив, что четверо из них заслуживают снисхождения.

По версии следствия, Шишкан держал под криминальным контролем Раменский район Московской области, действующие там преступные группировки и коммерческие структуры. Сотрудники ФСБ задержали Шишкана 15 июля 2019 года, затем - других фигурантов дела.

В ходе процесса 15 из 18 фигурантов дела находились в СИЗО, трое - под запретом определенных действий или домашним арестом. Из-за влияния Шишкана в Московской области процесс перенесли из Мособлсуда в Москву. Присяжных по делу криминального авторитета отобрали с пятой попытки.

Судебное разбирательство началось осенью 2023 года. В апреле 2024-го стало известно, что СК возбудил уголовное дело против конвоиров, которые позволяли фигурантам, находящимся под стражей, проносить телефоны на заседания суда. C помощью телефонов, пронесенных в прямой кишке, пишет "Коммерсант", Шишкан связывался с соратниками и обсуждал, как оказать давление на свидетелей. По делу о превышении полномочий проходят конвоиры и адвокаты нескольких фигурантов.

Источник: Медуза