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В Душанбе открывают филиал российского паспортно-визового сервиса

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- Светлана Лаптева
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Россия и Таджикистан открывают филиал российского паспортно-визового сервиса (ПВС) в Душанбе, что позволит облегчить работу российских надзорных органов и сэкономить деньги, время и силы трудовым мигрантам.

Об этом сообщила замглавы Минтруда Таджикистана Шахноза Нодири в ходе заседания Совета руководителей миграционных органов государств – участников СНГ, которое состоялось в Душанбе.

"Мы уже два года ведём активную работу по открытию представительства паспортно-визовой службы МВД РФ в Таджикистане. Соответствующее помещение будет предоставлено именно в здании миграционной службы, для удобства и комфорта граждан, чтобы они могли обратиться и в миграционную службу и тут же провериться в представительстве ПВС. Данное представительство будет осуществлять на предмет запретов на въезд наших граждан в РФ – и это очень важно", – отметила замглавы ведомства.

По её словам, наличие запрета на въезд – одна из самых больших проблем для работников из Таджикистана. Большинство из них узнают про ограничения уже на погранконтроле в России, потратив большие деньги на билет и время на перелёт.

Открытие паспортно-визового сервиса позволит этого избежать. Кроме того, запуск ПВС будет способствовать развитию системы оргнабора между двумя странами.

"Будут решаться вопросы трудоустройства, прохождения медосмотра, дактилоскопии и фотографирования наших граждан. Прохождение этих процедур до вылета избавит их необходимости проходить их повторно на территории России", – подчеркнула Нодири.

Также в рамках мероприятия Совет руководителей миграционных органов стран СНГ и Антитеррористический центр СНГ заключили меморандум о сотрудничестве.

"Мы с вами понимаем, какую опасность представляют экстремистские и террористические организации. Наиболее подвержены влиянию лица, осуществляющие временную трудовую миграцию. Поэтому важно создать площадку для взаимодействия двух этих структур СНГ", – пояснила Шахноза Нодири.

На заседании, в котором приняли участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, стороны обсудили реализацию совместных мер по борьбе с преступностью в сфере нелегальной миграции за 2019-2023 годы, опыт реализации международных соглашений о реадмиссии, а также работу миграционных служб по принципу единого окна и цифровизацию подобных процессов.


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URL: https://www.vb.kg/437425
Теги:
миграция, Россия, Таджикистан
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