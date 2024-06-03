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"Игры БРИКС будут способствовать росту спортивного движения во всем мире"

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Эльза Азизова, студентка 5-го курса юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального университета, член Совета молодых юристов при Татарстанском региональном отделении общероссийской общественной организации Ассоциации юристов России, поделилась мнением с "ВЭС 24" о главном спортивном событии – играх стран БРИКС, которые пройдут с 12 по 23 июня в Казани.

"Выбор Казани в качестве столицы игр неслучаен. Учитывая ее богатый опыт в проведении крупных спортивных мероприятий и развитую инфраструктуру, репутацию города, в котором гармонично и мирно сосуществуют несколько национальностей и конфессий, – все это сыграло решающую роль. Этот выбор подчеркивает важность спортивной дипломатии и культурного обмена между странами.

"Спортивные игры БРИКС" хотя и не могут на сегодняшний день полностью заменить Олимпийские игры, но играют важную роль в развитии международного спортивного движения.

Я уверена, что игры БРИКС будут способствовать развитию международного спортивного движения. Во-первых, они предоставляют платформу для атлетов из стран-участниц для участия в международных соревнованиях без ограничений, связанных с западной политикой "культуры отмены". Во-вторых, игры БРИКС как раз стимулируют развитие спорта в странах-участницах и обеспечивают международное сотрудничество. Продажа более 20 тысяч билетов за несколько недель свидетельствует о высоком интересе к соревнованиям. Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов отметил, что значительная часть билетов была продана жителям стран СНГ, также ожидаются гости и из других стран, что подтверждает международное значение этого события".


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URL: https://www.vb.kg/437484
Теги:
Россия, спорт
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