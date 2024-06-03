Госдолг Узбекистана превысил 35 миллиардов долларов

Государственный долг Узбекистана по итогам первого квартала 2024 года составил $35,3 млрд или 38,3 % ВВП. Об этом сообщает Kun.uz со ссылкой на отчет Министерства экономики и финансов республики.
По данным на 1 января текущего года, главными кредиторами Узбекистана являются Всемирный банк, предоставивший кредиты на сумму $6,6 млрд, и Азиатский банк развития ($6,4 млрд). Далее следуют:
Следует отметить, что в законе о госбюджете на 2023 год был предусмотрен 3-процентный лимит дефицита, но после того, как госрасходы резко превысили доходы, в закон о бюджете были внесены поправки и лимит увеличен до 5,5 процента. Годовой лимит внешнего долга увеличен с $4,5 млрд до $5,5 млрд.