Госдолг Узбекистана превысил 35 миллиардов долларов

Государственный долг Узбекистана по итогам первого квартала 2024 года составил $35,3 млрд или 38,3 % ВВП. Об этом сообщает Kun.uz со ссылкой на отчет Министерства экономики и финансов республики.

По данным на 1 января текущего года, главными кредиторами Узбекистана являются Всемирный банк, предоставивший кредиты на сумму $6,6 млрд, и Азиатский банк развития ($6,4 млрд). Далее следуют:

международные инвесторы (международные еврооблигации) - $3,4 млрд; Японское агентство международного сотрудничества (JiCA) – $2 млрд; Эксимбанк Китая – $1,9 млрд; Государственный банк развития Китая – $1,4 млрд; Азиатский банк инфраструктурных инвестиций – $1,3 млрд; Исламский банк развития – $0,9 млрд; Корейский фонд экономического развития и сотрудничества – $0,8 млрд; Международный валютный фонд – $0,8 млрд и другие учреждения.

Следует отметить, что в законе о госбюджете на 2023 год был предусмотрен 3-процентный лимит дефицита, но после того, как госрасходы резко превысили доходы, в закон о бюджете были внесены поправки и лимит увеличен до 5,5 процента. Годовой лимит внешнего долга увеличен с $4,5 млрд до $5,5 млрд.