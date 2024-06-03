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Госдолг Узбекистана превысил 35 миллиардов долларов

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Государственный долг Узбекистана по итогам первого квартала 2024 года составил $35,3 млрд или 38,3 % ВВП. Об этом сообщает Kun.uz со ссылкой на отчет Министерства экономики и финансов республики.

По данным на 1 января текущего года, главными кредиторами Узбекистана являются Всемирный банк, предоставивший кредиты на сумму $6,6 млрд, и Азиатский банк развития ($6,4 млрд). Далее следуют:

  1. международные инвесторы (международные еврооблигации) - $3,4 млрд;
  2. Японское агентство международного сотрудничества (JiCA) – $2 млрд;
  3. Эксимбанк Китая – $1,9 млрд;
  4. Государственный банк развития Китая – $1,4 млрд;
  5. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций – $1,3 млрд;
  6. Исламский банк развития – $0,9 млрд;
  7. Корейский фонд экономического развития и сотрудничества – $0,8 млрд;
  8. Международный валютный фонд – $0,8 млрд и другие учреждения.

Следует отметить, что в законе о госбюджете на 2023 год был предусмотрен 3-процентный лимит дефицита, но после того, как госрасходы резко превысили доходы, в закон о бюджете были внесены поправки и лимит увеличен до 5,5 процента. Годовой лимит внешнего долга увеличен с $4,5 млрд до $5,5 млрд.


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URL: https://www.vb.kg/437485
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