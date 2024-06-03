Фестиваль Кyz Рower 2024: Бишкек собрал мастеров стрит-арта со всего мира

С 30 мая по 2-е июня в Бишкеке проходил международный стрит арт фестиваль Kyz Power 2024, который собрал 40 международных художников из разных стран мира. Об этом сообщает организатор мероприятия бишкекская арт-группа BASICOLORS.

По ее данным, в мероприятии приняли участие художники из США, Канады, Мексики, Ирана, Германии, Франции, Англии, Южной Кореи, Косово, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана. По итогам фестиваля был создан крупнейший международный стрит арт в Центральной Азии.

Фестиваль является продолжением арт-проекта Kyz Power, который поднимает важность темы равноправия и равных

возможностей для гармоничного развития общества. В рамках фестиваля была создана открытая арт-галерея с муралом размером более 700 кв.м. Арт-галерея расположена в южной части торгового центра и имеет свободный доступ для посетителей в дневное время.

Напомним, что в сентябре прошлого года по приглашению музея изобразительных искусств им. Г. Айтиева художники арт-группы basicolors создали на фасаде музея мурал Kyz Power, , посвященный теме поддержки и расширения прав и возможностей женщин в Кыргызстане. Мурал был уничтожен через несколько дней после его создания. Это вызвало

бурную реакцию со стороны горожан, которые тепло приняли появление социально-направленного мурала в Бишкеке.

Это событие послужило отправной точкой для масштабного международного арт-проекта Kyz Power.