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Бакыт Торобаев осмотрел канал Р-1 Халмионского айыльного аймака

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- Светлана Лаптева
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Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Бакыт Торобаев в рамках рабочей поездки осмотрел недавно завершенный канал Р-1 для водоснабжения Халмионского айылного аймака Кадамжайского района Баткенской области.

На строительство канала из республиканского бюджета было выделено 183,0 млн. сомов. Основное служебное значение-обеспечение поливной водой сел Джошук, Таш-Добо, Чекелик и Кок-Таш Исхак-Полотханского айылного аймака.

При строительстве канала Р-1 было проложено 4341 метр железных труб, увеличено водоснабжение 881 га орошаемых земель. В результате были облегчены трудности с обеспечением поливной водой вышеуказанных сёл.

Новые орошаемые земли, освоенные под выращивание сельскохозяйственной продукции с реализацией вышеуказанных проектов, будут способствовать улучшению социально-экономической ситуации и развитию регионов, а также решению вопросов продовольственной безопасности.

Заместитель Председателя Кабинета министров-министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев отметил, что ирригационная отрасль является одной из приоритетных отраслей страны, и отметил, что по поручению президента Садыра Жапарова в рамках государственной программы развития ирригации в настоящее время проводится значительная работа.

Отметим, что более 90 процентов продукции сельского хозяйства в республике поступает с орошаемых земель. Растениеводство на орошаемых землях является основным источником дохода для более половины населения Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/437513
Теги:
Баткенская область
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