Погода
$ 87.35 - 87.90
€ 94.62 - 95.52

В Белом доме оценили роль СССР в победе над фашизмом

250  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

США признают роль СССР в победе над фашизмом, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы признаем это, это история, это случилось. Нет никаких намерений отвлечь от этого, игнорировать или недооценивать. Советский народ и конкретно русские глубоко страдали. И никто не станет исключать этого из истории", - заявил Кирби на брифинге на вопрос РИА Новости.

Он подчеркнул, что Советский Союз был союзником во Второй мировой войне, президент США Джо Байден понимает роль Красной армии, которая была "глубоко вовлечена" в победу над фашизмом.

Ранее Байден заявил, что во время Второй мировой войны американские солдаты спасли мир и освободили Европу, о роли СССР и других стран в победе над фашизмом американский лидер не упомянул. Он также заявил, что в разные периоды истории США американские солдаты "защитили независимость, сохранили союз, победили фашизм, создали сильные альянсы".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437519
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  