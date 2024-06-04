ЭСФ в твоем смартфоне: Уникальное предложение от MegaPay

Компания MEGA, 100% акций которой принадлежит Государственному банку развития КР, продолжает динамично развивать мобильное приложение MegaPay.
Благодаря инновационным решениям MegaPay стало еще удобнее и функциональней для налогоплательщиков. Впервые в Кыргызстане в мобильном приложении от MEGA доступна возможность просмотра списка электронных счет-фактур (ЭСФ), выставленных налогоплательщиком и выставленных в адрес налогоплательщика. В MegaPay также можно принимать/отклонять ЭСФ.
Для этого необходимо:
- Установить MegaPay или обновить его до последней версии (доступно для скачивания в App Store и Google Play);
- зайти во вкладку "Сервисы" и выбрать "ЭСФ – ГНС сервис";
- авторизоваться через Единую систему идентификации (ЕСИ);
- загрузить токен, сгенерированный из Кабинета налогоплательщика (https://cabinet.salyk.kg) или загрузить файл с токеном.
Как сгенерировать токен в Кабинете налогоплательщика:
- Перейдите в раздел "Генерация токена";
- Нажмите на кнопку "Сгенерировать токен";
Заполните данные для генерации токена:
- Укажите срок действия токена;
- укажите агрегатор, через которого будет использован токен;
- укажите системы, в которых будет использован токен;
- нажмите "Сохранить";
- скачайте токен.
Готово!
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