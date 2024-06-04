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ЭСФ в твоем смартфоне: Уникальное предложение от MegaPay

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Компания MEGA, 100% акций которой принадлежит Государственному банку развития КР, продолжает динамично развивать мобильное приложение MegaPay.

Благодаря инновационным решениям MegaPay стало еще удобнее и функциональней для налогоплательщиков. Впервые в Кыргызстане в мобильном приложении от MEGA доступна возможность просмотра списка электронных счет-фактур (ЭСФ), выставленных налогоплательщиком и выставленных в адрес налогоплательщика. В MegaPay также можно принимать/отклонять ЭСФ.

Для этого необходимо:

  1. Установить MegaPay или обновить его до последней версии (доступно для скачивания в App Store и Google Play);
  2. зайти во вкладку "Сервисы" и выбрать "ЭСФ – ГНС сервис";
  3. авторизоваться через Единую систему идентификации (ЕСИ);
  4. загрузить токен, сгенерированный из Кабинета налогоплательщика (https://cabinet.salyk.kg) или загрузить файл с токеном.

Как сгенерировать токен в Кабинете налогоплательщика:

  1. Перейдите в раздел "Генерация токена";
  2. Нажмите на кнопку "Сгенерировать токен";

Заполните данные для генерации токена:

  1. Укажите срок действия токена;
  2. укажите агрегатор, через которого будет использован токен;
  3. укажите системы, в которых будет использован токен;
  4. нажмите "Сохранить";
  5. скачайте токен.

Готово!

Вести свой бизнес c MegaPay – это удобно, просто и эффективно!


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URL: https://www.vb.kg/437526
Теги:
#MegaCom, PR
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