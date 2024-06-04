ЭСФ в твоем смартфоне: Уникальное предложение от MegaPay

Компания MEGA, 100% акций которой принадлежит Государственному банку развития КР, продолжает динамично развивать мобильное приложение MegaPay.

Благодаря инновационным решениям MegaPay стало еще удобнее и функциональней для налогоплательщиков. Впервые в Кыргызстане в мобильном приложении от MEGA доступна возможность просмотра списка электронных счет-фактур (ЭСФ), выставленных налогоплательщиком и выставленных в адрес налогоплательщика. В MegaPay также можно принимать/отклонять ЭСФ.

Для этого необходимо:

Установить MegaPay или обновить его до последней версии (доступно для скачивания в App Store и Google Play); зайти во вкладку "Сервисы" и выбрать "ЭСФ – ГНС сервис"; авторизоваться через Единую систему идентификации (ЕСИ); загрузить токен, сгенерированный из Кабинета налогоплательщика (https://cabinet.salyk.kg) или загрузить файл с токеном.

Как сгенерировать токен в Кабинете налогоплательщика:

Перейдите в раздел "Генерация токена"; Нажмите на кнопку "Сгенерировать токен";

Заполните данные для генерации токена:

Укажите срок действия токена; укажите агрегатор, через которого будет использован токен; укажите системы, в которых будет использован токен; нажмите "Сохранить"; скачайте токен.

Готово!

Вести свой бизнес c MegaPay – это удобно, просто и эффективно!