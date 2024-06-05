Культурный код Певека: как артефакты в музее раскрывают традиции Севера

Ни что лучше не может рассказать историю того или иного города, чем музей. В каждом экспонате – от старинных артефактов до современных произведений искусства – оживает прошлое и настоящее, создавая уникальное повествование о месте и его людях. Самый северный город России Певек также знаменит своими уникальными экспонатами, отражающими богатую и разнообразную историю региона. В рамках нашего пресс-тура, организованного Росатомом, нам посчастливилось посетить этот местный музей.

Под руководством Валерии Юрьевны Швец-Шуст музей не только сохраняет культурное наследие, но и активно развивается, привлекая новых гостей и исследователей. Она поделилась с нашим изданием vb.kg интересными фактами о музее.

Как давно вы стали директором?

Директором я стала сравнительно недавно, но как руководитель работаю уже давно. Музей пережил множество изменений, смену статусов и реорганизации, и я прошла через все эти этапы вместе с ним. Начинала я с рядового сотрудника, и этот путь позволил мне лучше понять все аспекты работы музея.

Кто вы по образованию?

У меня два высших образования. Моя основная специальность – филолог, я окончила Дальневосточный государственный университет. Позже, в связи с работой в музее, я получила специализацию в области музееведения. Это было еще во времена Советского Союза, поэтому у меня базовое советское образование.

Расскажите про жизнь в музее? Как она проходит?

Жизнь в музее - это настоящее приключение, полное открытий и впечатлений. Но все зависит от того, как к этому относиться. Экскурсия по музею может быть скучной, как надоевший урок, или увлекательной, как захватывающий детектив. Я, конечно, придерживаюсь второго подхода. Мы стараемся сделать нашу стационарную экспозицию на первом этаже интригующей, используя необычные художественные решения и подходы.

В маленьком городе, как наш, музей играет роль не только хранилища истории, но и культурного просветительского центра. Певек очень удален от центральных районов страны, и мы берем на себя миссию знакомить людей не только с местной культурой, но и с мировой музейной культурой, глобальными достижениями и, конечно, с общероссийским наследием.

Каждый год мы организуем до 30 выставок. Это и большие передвижные выставки наших партнеров, и собственные экспозиции в музее. Это жизненно важно для нас, чтобы постоянно привлекать посетителей. Если человек придет один раз и увидит, что здесь все статично и неинтересно, он не захочет вернуться. Поэтому мы стремимся сделать каждый визит в музей незабываемым и вдохновляющим.

Расскажите про необычные экспонаты?

Во-первых, мы сейчас с вами находимся в музейной гостиной, где обычно проводим большие культурно-просветительские мероприятия. Недавно здесь прошла акция "Ночь в музее". В этой гостиной представлена прекрасная коллекция косторезного искусства. Хотя эти экспонаты не так необычны, они действительно очень красивые.

Что касается действительно необычных экспонатов, один из самых впечатляющих находится на первом этаже в зале советского периода. Это печатный станок "Ленотип", на котором печаталась газета. Он очень большой и его пришлось монтировать через окно здания. Этот экспонат привлекает особое внимание посетителей своим размером и исторической значимостью.

Какой экспонат самый древний? И какой экспонат самый новый?

Самый новый экспонат мы приобрели совсем недавно у местной мастерицы – это панно, посвященное истории Северного морского пути. Но самый древний... Это сложный вопрос. Возможно, это какие-то предметы из нашей минералогической коллекции. Минералогия – это наука о древних камнях, в том числе и полезных ископаемых, так что можно сказать, что их история уходит в далекое прошлое.

Что для вас Певек?

Певек - это моя родина, место, где я выросла и стала специалистом. Здесь родились мои дети, и даже мои внуки продолжают жить здесь. Этот город тесно связан с моей жизнью.

Не было желания уехать?

В 90-е годы многие покидали Певек из-за трудных времен. Но я решила остаться. Это уникальное место, которое я очень люблю. Здесь красиво, необычно и у меня здесь дело всей моей жизни.

Как вы думаете, чем отличается Певек от других городов?

Помимо того, что это небольшой и малонаселенный город, Певек привлекает своей уникальной атмосферой и архитектурой. Здесь царят особые, почти семейные отношения между его жителями.

Но самое потрясающее - это вид на город с высоты птичьего полета. Певек словно возвышается из морской глади, создавая неповторимое впечатление. Возвращаясь зимой из отпуска и видя этот удивительный город из окна самолета, сердце замирает от красоты.

Как сказал известный писатель Олег Куваев: "Говорят, что Земля круглая, а на самом деле она клином, и острие сего клина сходится на Певеке". Это место для меня - это нечто особенное, что невозможно забыть.

Каким вы видите Певек через 40 или 50 лет?

Я считаю, что Певек должен сохранить свою уникальность и самобытность в развитии. Несмотря на изменения и вызовы времени, город должен учитывать климатические и этнографические особенности.

Не представляю Певек как суперсовременный мегаполис. Здесь уникальное местное население с богатой культурой, включая потрясающие песни, танцы и горловое пение, а также косторезное искусство.

Видение будущего нашего города должно включать в себя сохранение и поддержку этой культурной наследственности, а также развитие города с учетом его уникальности и специфики.