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В Оше для жителей дачных участков стартовал "Караван здоровья"

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В рамках проекта "Аракет" мэрия города Ош совместно с организацией "Эдвокаси центр по правам человека" начала комплекс мероприятий под названием "Ден соолук кербени" ("Караван здоровья"). Об этом сообщает ошский муниципалитет.

По его данным, в рамках мероприятий для жителей новостроек будет оказаны содействие и поддержка в получении доступа к медицинским услугам посредством организации мобильной клиники, в состав которой входят полный состав мобильной клиники медицинских специалистов ОшГУ, медицинские работники Ошского областного центра по контролю за гемоконтактными вирусными гепатитами и ВИЧ, врачи Центров семейной медицины города Ош.

В течение двух дней 5 и 6 июня жители новостроек "Эдельвейс", "Алай 1" и "Алай 2" МТУ "Алымбек датка", а также жители семейных общежитий МТУ "Манас-Ата" пройдут обследование у врачей мобильной клиники.

В начале мероприятий приняли участие заведующий отделом социального развития мэрии города Ош Нурлан Закиров, представитель GFA Consulting Group Расул Момуналиев, руководитель АНПО "Эдвокаси Центр по Правам Человека" Женишбек Тороев, представители ОМСУ, местные жители.


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URL: https://www.vb.kg/437566
Теги:
Ош, здоровье
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