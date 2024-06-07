Погода
$ 87.27 - 87.85
€ 94.62 - 95.52

Курман айт в Кыргызстане будет отмечаться 16 июня

223  0
- Бермет Таалайбекова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Курман айт в Кыргызстане будет отмечаться 16 июня. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления муфтията КР.

Поскольку пятница 7 июня - первый день Зуль-Хиджа, суббота 15 июня - Арапа, а воскресенье 16 июня - Курман-айт.

Справка: Десятый день месяца Зуль-Хиджа отмечается как праздник жертвоприношения - Курман айт. В этот день мусульмане приносят в жертву животных (обычно овец, коз или коров) в память о готовности пророка Ибрагима (Авраама) принести в жертву своего сына по повелению Аллаха. Мясо жертвенного животного делится на три части: одна часть для семьи, другая - для родственников и друзей, третья - для нуждающихся.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437585
Теги:
праздник, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  