Курман айт в Кыргызстане будет отмечаться 16 июня. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления муфтията КР.

Поскольку пятница 7 июня - первый день Зуль-Хиджа, суббота 15 июня - Арапа, а воскресенье 16 июня - Курман-айт.

Справка: Десятый день месяца Зуль-Хиджа отмечается как праздник жертвоприношения - Курман айт. В этот день мусульмане приносят в жертву животных (обычно овец, коз или коров) в память о готовности пророка Ибрагима (Авраама) принести в жертву своего сына по повелению Аллаха. Мясо жертвенного животного делится на три части: одна часть для семьи, другая - для родственников и друзей, третья - для нуждающихся.