В Бишкеке два перекрестка будут закрыты на 2 дня для ремонта

В городе Бишкек проводится капитальный ремонт нескольких улиц. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, пересечение улиц Ахунбаева и Токтоналиева, Байтик Баатыра и Суеркулова будет закрыто для движения транспорта в рамках капитального ремонта дорог на улицах Байтика Баатыра и Ахунбаева.

8 июня с 9:00 до 00:00 будет закрыто пересечение улиц Байтик Баатыра и Суеркулова.

Пересечение улиц Ахунбаева и Токтоналиева будет закрыто 8-9 июня.

Следует отметить, что в связи с проведением капитальных ремонтных работ улица Байтик Баатыра от Токомбаева до улицы Медерова (открытыми для движения оставались улицы Суеркулова и Ахунбаева), улица Ахунбаева была перекрыта от проспекта Ч.Айтматова до ул. Малдыбаева (улица Токтоналиева была открыта для движения).

Мэрия просит автолюбителей заранее продумать свой маршрут.