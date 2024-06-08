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В Бишкеке два перекрестка будут закрыты на 2 дня для ремонта

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В городе Бишкек проводится капитальный ремонт нескольких улиц. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, пересечение улиц Ахунбаева и Токтоналиева, Байтик Баатыра и Суеркулова будет закрыто для движения транспорта в рамках капитального ремонта дорог на улицах Байтика Баатыра и Ахунбаева.

8 июня с 9:00 до 00:00 будет закрыто пересечение улиц Байтик Баатыра и Суеркулова.

Пересечение улиц Ахунбаева и Токтоналиева будет закрыто 8-9 июня.

Следует отметить, что в связи с проведением капитальных ремонтных работ улица Байтик Баатыра от Токомбаева до улицы Медерова (открытыми для движения оставались улицы Суеркулова и Ахунбаева), улица Ахунбаева была перекрыта от проспекта Ч.Айтматова до ул. Малдыбаева (улица Токтоналиева была открыта для движения).

Мэрия просит автолюбителей заранее продумать свой маршрут.


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URL: https://www.vb.kg/437597
Теги:
Бишкек, автомобили, ремонт дорог
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