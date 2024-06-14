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В КР проведена демонстрация применения биопестицидов против саранчи

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- Светлана Лаптева
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Впервые в Кыргызстане были проведены демонстрационные испытания биопестицидов против саранчи, организованные Департаментом химизации, защиты и карантина растений Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана при поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).

Два основных вида саранчовых вредителей в Кыргызстане – это итальянский прус и мароккская саранча, если с ними не бороться, могут представлять серьезную угрозу для сельского хозяйства страны. Обработка саранчовых до сих пор проводится с использованием химикатов, которые эффективны, но при этом поражают и нецелевых насекомых и мелких животных, а также могут иметь негативное воздействие на здоровье человека. Вместо этого биопестицид на основе грибка "Metarhizium acridum" поражает только саранчу и кузнечиков, не оказывая негативного воздействия на здоровье человека и окружающую среду. Однако он действует относительно медленно, для достижения необходимого эффекта может потребоваться от 4 до 21 дня, в зависимости от стадии развития саранчи. Хотя биопестициды, особенно в случае чрезвычайных ситуаций, не могут полностью заменить химические обработки, их применение настоятельно рекомендуется ФАО, прежде всего в экологически уязвимых районах.

С целью популяризации использования данного биопестицида, с 22 по 24 мая в Панфиловском районе Чуйской области Кыргызстана прошли трехдневные демонстрационные испытания. Двадцать гектаров полей и пастбищ, зараженных молодыми личинками итальянского пруса (Calliptamus Italicus), были обработаны под контролем специалиста ФАО по биопестицидам, который также провел обучение для 15 участников демонстрационных испытаний. После этого специалисты Департамента химизации, защиты и карантина растений, провели тщательный мониторинг смертности саранчи.

Мероприятия в Панфиловском районе завершились 5 июня семинаром, во время которого участники обсудили полученные в ходе испытаний результаты, опыт, а также дали рекомендации по особенностям применения биопестицидов. Мероприятие было организовано страновым офисом ФАО в Кыргызстане, в нем приняли участие 20 человек, представляющих Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана и другие заинтересованные стороны, участвующие в борьбе с саранчой, а также представители Японского агентства международного сотрудничества (JICA). Результаты обработки биопестицидами оказались успешными: спустя 11 дней в садках была зарегистрирована почти 100-процентная смертность насекомых-вредителей.

"Биологические пестициды представляют собой надежную и менее вредную альтернативу для борьбы с саранчой, на этапах, когда саранчовая вспышка еще не достигла критического уровня и когда время позволяет их использовать", – сказал Алмаз Алакунов, заведующий отделом защиты растений и контроля Департамента химизации, защиты и карантина растений. "Они также становятся решением для борьбы с саранчовыми вспышками в хрупких экосистемах. Мы продолжим испытывать их против саранчи".

Использование более безопасных методов борьбы с саранчой становится все более актуальным, поскольку на фоне изменения климата, саранчовые вспышки приобретают дополнительную угрозу.

"Одним из главных преимуществ биопестицидов является то, что они предназначены только для борьбы с конкретными видами насекомых-вредителей", – сказала Чолпон Алибакиева, главный национальный технический советник Представительства ФАО в Кыргызстане. "Это означает, что биопестициды, которые применяются для борьбы с саранчой, не влияют на других "хороших" насекомых, которые могут продолжать заниматься своим делом, опыляя растения и поддерживая экосистему".

Чтобы быть эффективной, любая обработка для защиты сельскохозяйственных культур и пастбищ должна проводиться в нужное время и в нужном месте. Хотя биопестициды действуют дольше, чем обычные химикаты, а привычка и удобство являются еще одним препятствиям для их более широкого применения, ни один из этих аспектов не является непреодолимым, говорят эксперты.

В настоящее время в регионе Кавказа и Центральной Азии ежегодно обрабатывается химическими пестицидами около 3,7 миллиона гектаров полей и пастбищ. В целях поддержания устойчивой борьбы с саранчой после региональных демонстраций, организованных ФАО в 2023 году, во время кампании 2024 года в нескольких странах региона будут организованы национальные демонстрации. С этой целью ФАО предоставляет биопестициды также для Афганистана, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана и оказывает техническую поддержку в рамках "Программы ФАО по улучшению национальной и региональной борьбы с саранчой на Кавказе и в Центральная Азия", которая реализуется при финансовой поддержке Японского агентства международного сотрудничества (JICA) и Агентства США по международному развитию (USAID).


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URL: https://www.vb.kg/437709
Теги:
Минсельхоз, Кыргызстан, саранча
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