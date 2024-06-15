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В Нарыне завершается строительство цеха по производству железобетонных опор

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В нарынском предприятии электрических сетей завершается строительство цеха по производству железобетонных опор, который скоро будет введен в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго КР.

По ее данным, в этом цехе, общей площадью 396 м², планируется ежегодно производить в среднем 1500 железобетонных опор. Помимо этого, будут производиться кольца для установки под трансформаторы, железобетонные лотки для кабельных каналов, а также ограждения, устанавливаемые вокруг трансформатора.

Оборудование, используемое в цехе, современное и имеет высокую производственную мощность. Установка для приготовления бетона модели QB-35 позволяет готовить 35 м³ смеси в час, а грузоподъемный кран может поднимать вес до 8 тонн. Кроме того, установлены машины для гибки и резки арматуры, оборудование для паровой сушки железобетонных изделий и гидравлические растяжки.

Ранее средняя стоимость железобетонных опор, закупаемых у других цехов, вместе с доставкой составляла 11-12000 сомов. С 2024 года, с началом работы и освоением производства в этом цехе, у Нарынского предприятия электрических сетей появится возможность значительно сократить свои расходы.

Стоит отметить, что с введением данного цеха в эксплуатацию будут созданы новые рабочие места.


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URL: https://www.vb.kg/437734
Теги:
Минэнергопром, Нарынская область, строительство
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