Юн Сок Ёль приехал в Центральную Азию "окучивать" весь регион?

Трепетный к братским народам и многовекторным связям казахстанский лидер во время визита южнокорейского лидера Юн Сок Ёля поддержал его инициативу о проведении саммита "Центральная Азия – Южная Корея 2025". Что за этим стоит, разбиралось издание "ВЭС24".

Пока этот жест напоминает выстрел сигнальной ракеты – Центральная Азия, подобно восточному базару, открывает двери очередным покупателям. Токаев выступил в роли коллективного зазывалы и, похоже, обещает скидки. Дело в том, что южнокорейский лидер, подобно своим "коллегам" из обоймы коллективного Запада, стал "окучивать" не одну страну, а весь регион. Кроме Казахстана Ёль посетил Узбекистан и Туркменистан. И на всем протяжении большого азиатского турне в СМИ ЦА как по команде раздавались "глубокие" интервью и претендующие на аналитику рассуждения южнокорейского лидера о "тесном и непорочном" будущем ЦА и "островка демократии" и процветании на Дальнем Востоке.

"Политическая амбивалентность"

Позволим и мы немного вчитаться в политические "вирши" Ёля, а точнее в то, что он сказал узбекскому информационному агентству "Дунё":

"Учитывая важность сотрудничества с Центральной Азией, наше правительство незадолго до моего визита объявило об инициативе сотрудничества Республики Корея и Центральной Азии K-SILK ROAD (R.O.A.D). Данная инициатива основывается на 30-летнем опыте взаимодействия нашей страны и Центральной Азии и предоставляет план для нового сотрудничества в ответ на быстро меняющийся международный порядок", – отметил лидер Южной Кореи.

"Первая инициатива Республики Корея, направленная на Центральную Азию, основана на принципах развития "бок о бок" (совместный путь), "объединения усилий" (конвергенция) и "инноваций и творчества" (креативность) с целью совместного построения свободы, мира и процветания в Корее и Центральной Азии", – заявил президент.

В общем, такая карнавальная "политическая амбивалентность" – много красивых слов, мало конкретики. Иными словами, восток – дело тонкое, а Дальний, очевидно, тем более. Гораздо лучше красноречивого словесного тумана говорят "утечки", которые случились в Сеуле накануне визита президента в страны ЦА. Старший секретарь президента по экономическим вопросам Пак Чон Соп перед турне объяснил, что выбор Центральной Азии в качестве первой зарубежной поездки в этом году подчеркивает значительный потенциал ресурсного сотрудничества с регионом, обладающим обширной территорией и населением 80 миллионов человек:

"Обилие нефти, газа и критически важных полезных ископаемых представляет собой значительный потенциал для продолжения сотрудничества с нами, поскольку нам необходимо дальнейшее развитие передовых отраслей", – приводит слова чиновника издание katehon.com.

А дальше, очевидно, надо говорить о надоевших бусах, которые бросают туземцам в обмен на ископаемые, благодаря которым и работает (и будет работать) экономика сверхдержав… Южная Корея является лидером в производстве полупроводников и чипов, и для поддержания этого статуса необходимо казахстанское природное сырье. Важен уран – Южная Корея сменила приоритет, перейдя от "зеленой энергетики" к АЭС. "Если ранее к 2030 году планировалось получать 30,2% энергии из возобновляемых источников, то теперь – только 21,5%, а доля атомной энергетики, наоборот, будет увеличена с 23,9% до 32,8%", – пишут эксперты.

Кому и сколько обещано?

"Бусы" для Казахстана: договорились об инвестициях и совместных проектах на сумму $6 млрд, открыть прямое авиасообщение по маршруту Астана – Сеул, филиал корейского университета Вусонг, школу искусственного интеллекта, завалить Казахстан бытовой техникой от компании Samsung, авто от производителя KIA. А дальше интереснее – стороны договорились, что Корейский институт геолого-геофизических ресурсов проведет геологоразведку лития в Казахстане. И вот тут тебе ни слова о стоимости работ (читай – инвестиций). Подвох заметили авторы канала "Бараева" и задались вопросом:

"Все это инвестиции, рабочие места, все это прекрасно. Но как-то смахивает на дорогу с односторонним движением, не находите? Причем по этой дороге от нас будут вскорости утекать в Корею молодые одаренные студенты, учитывая размах сотрудничества по образовательной линии. А Корее-то от нас что-то нужно, вообще говоря?"

И на этот вопрос откровенно ответил президент Юн Сок Ёль, уже будучи в Казахстане (мы, в принципе, об этом выше написали):

"Мы намерены расширять взаимодействие в таких перспективных областях, как добыча критически важного сырья, атомная энергетика и возобновляемые источники энергии. В рамках сегодняшнего визита достигнут ряд договоренностей, касающихся сферы электроэнергетики и поставок критических минералов".

И нельзя не согласиться с критическим замечанием автора – "получается дорога в один конец, без преференций для казахского бизнеса". То есть ждать, что в Южной Корее расцветет казахстанский бизнес не приходится – об этом в Акорде, где проходила встреча двух президентов, не говорили вообще.

Туркменистан. Корейский лидер подчеркивал, что главный интерес – богатые природные ресурсы региона, включая уран, литий и вольфрам.

Взамен Туркменистану обещано строительство установки сероочистки и возобновление работы химического завода.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил недавно о возобновлении литиевого проекта. Но проблема в том, что разведку делать некому и слишком дорогое это удовольствие. Южная Корея силами своих специалистов готова решить эту проблему. Цена услуги – это, так сказать, тема отдельного разговора и расчетов. Но опять-таки, как в случае с Казахстаном, – движение в одну сторону и по правилам "заказчика".

Да, во время своей поездки Ёль провозгласил новый "инновационный шелковый путь", разумеется, уколов тем самым действующий китайский проект. Но стоит ли удивляться этому? Нет, ибо действующую тактику и модель оторвать "ЦА от КНР и РФ" никто не отменял. Но это политика – мериться силами с Китаем "бессмысленно и беспощадно", а вот думать о спасении и подъеме южнокорейской экономики президенту нужно постоянно. Необходимое сырье и руки, по мнению Ёля, конечно же, найдутся в Центральной Азии за дешевые "бусы".