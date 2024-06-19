Департамент кооперации КР подписал договор с турецким кооперативом

Департамент кооперации, механизации и инновационных технологий в сельском хозяйстве при Минсельхозе КР и Турецкое кооперативное учреждение (Türk Kooperatifçilik Kurumu) подписали протокол о намерении сотрудничества.

Тем самым стороны соглашаются сотрудничать в области кооперации сельского хозяйства с целью:

1. Обмена опытом создания и знаниями в области движения и развития кооперативов;

2. Организации совместных мероприятий, таких как обучения, семинары, конференции и тренинги;

3. Содействия в реализации совместных проектов и инициатив.