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Департамент кооперации КР подписал договор с турецким кооперативом

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- Светлана Лаптева
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Департамент кооперации, механизации и инновационных технологий в сельском хозяйстве при Минсельхозе КР и Турецкое кооперативное учреждение (Türk Kooperatifçilik Kurumu) подписали протокол о намерении сотрудничества.

Тем самым стороны соглашаются сотрудничать в области кооперации сельского хозяйства с целью:

1. Обмена опытом создания и знаниями в области движения и развития кооперативов;

2. Организации совместных мероприятий, таких как обучения, семинары, конференции и тренинги;

3. Содействия в реализации совместных проектов и инициатив.


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URL: https://www.vb.kg/437773
Теги:
сельское хозяйство, Турция, Кыргызстан
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