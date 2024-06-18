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Новая фабрика в Чаткале, позволила вернуть в Кыргызстан 27 семей мигрантов

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В селе Сумсар Чаткальского района Джалал-Абадской области после проведения ремонтно-монтажных работ открылась новая швейная фабрика компании Selya. Об этом сообщает пресс-служба РКФР.

По ее данным, Российско-кыргызский фонд развития выделил на этот проект $350 тысяч. Благодаря фабрике в Кыргызстан уже вернулись 27 семей трудовых мигрантов, которые будут трудиться на фабрике. Всего там будут работать 150 человек (с перспективой увеличения до 300). Производственная мощность предприятия составит 25 тысяч изделий в месяц.

Спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев на открытии фабрики отметил, что РКФР делает огромный вклад в экономику Кыргызстана и улучшает жизнь граждан. "Предприятия, которые профинансировал Фонд, есть в Ошской, Чуйской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской областях. От имени парламента выражаю вам огромную благодарность за открытие производств в регионах. Основа нашей страны в селах. Если села будут развиваться, то и страна тоже", – сказал он.

Председатель Правления РКФР Артем Новиков отметил, что в последние годы благодаря усилиям президента и кабинета министров и при поддержке Жогорку Кенеша в стране реализуется все больше масштабных проектов, открываются производства, создаются рабочие места. "Легкая промышленность увеличила объемы выпуска продукции почти вдвое. Но около 90% швейного производства расположено в Бишкеке и Чуйской области. Это неправильно. Проект Selya – яркий пример того, как можно успешно работать в регионах", – подчеркнул Артем Новиков.

Он отметил, что в регионах необходимо создавать как можно больше рабочих мест, чтобы нашим гражданам не было нужды уезжать куда-либо на заработки. Развитие страны должно быть равномерным, и РКФР прилагает для этого большие усилия. "Мы стараемся поддерживать все отрасли экономики, включая проекты малого и среднего бизнеса. Будем и дальше создавать производства в регионах, – сказал Артем Новиков. – В 2024-м по инициативе Президента и правительства в стране будет открыто 100 новых производств. Из них 25 – при поддержке РКФР".


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URL: https://www.vb.kg/437775
Теги:
Джалал-Абадская область, Россия, трудовая миграция, Российско-кыргызский фонд развития, Кыргызстан, Открытие
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