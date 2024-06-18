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Не менее 14 паломников погибли из-за сильного зноя во время Хаджа

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По меньшей мере 14 граждан Иордании погибли во время паломничества Хадж в Саудовской Аравии из-за сильной жары. Предполагается, что число погибших в ходе массового паломничества к одной из важнейших святынь исламского мира может еще возрасти.

По информации министерства иностранных дел Иордании, 14 граждан страны умерли "после солнечного удара, вызванного сильной жарой", еще 17 считаются пропавшими без вести, их поиски продолжаются.

В заявлении министерства говорится, что оно координирует с властями Саудовской Аравии процедуры захоронения или транспортировки тел погибших в соответствии с пожеланиями их семей.

В то же время иранский Красный Полумесяц подтвердил гибель пятерых иранских паломников, но не уточнил, как они умерли.

В этом году, по словам саудовских официальных лиц, в паломничестве примут участие более 1,8 миллиона человек.

Во время Хаджа нередки случаи катастроф с массовой гибелью людей, включая давки и пожары в палатках. Но чаще всего главной проблемой становится сильная жара.

Источник: ВВС


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URL: https://www.vb.kg/437779
Теги:
погибшие, погода, Саудовская Аравия, хадж
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