Сегодня в западной части Бишкека временно отключат горячую воду (адреса)

Сегодня с 08.30 до 15.30 в связи с ремонтными работами в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону будет произведено временное отключение горячего водоснабжения в западной части города.

По информации "Бишкектеплосеть", отключение горячего водоснабжения будет по следующим адресам: ул. Киевская 248, 248 а ,246, 250, М.Гвардия 38 а, 38 б, 40, 32 а ,20, 14, 22, 2 а,4 , Сыдыкова 207 ,Бейшеналиева 4, 6, 23, 29, 29 а, 31, 19, 11а, ул. Сыдыкова 207, ул.Токтогула 245, 247, 250, 242, 244, ул. Ала-Арчинская 9, 28 а, Сагынбая Манасчи, 275, ул Московская 221, 242, 244, 250, 252, ул Чокморова 300, ул Боконбаево 245, 247, 249, 251, детский садик №8, 72, школа -гимназия №8.

Данные работы в отопительный период обеспечат бесперебойное теплоснабжение.

Мэрия города Бишкек просит отнестись с пониманием за временно причиненные неудобства.