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Во Франции на кандидата в депутаты напали на рынке

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На кандидата в депутаты от правой партии "Национальное объединение" (RN), которой опросы прочат победу на внеочередных выборах в парламент Франции, совершили нападение, когда он раздавал листовки на рынке в департаменте Луара на востоке страны, сообщает издание Point.

За 10 дней до первого тура выборов Эрве Брей, 68-летний кандидат в депутаты от RN, проводил кампанию в коммунне Сент-Этьен.

Когда он общался с народом на рынке, к нему направилась компания из четырёх человек, одетых в чёрное и в масках. Они угрожали кандидату и другим членам RN, а затем начали толкать их. Брей, у которого установлен кардиостимулятор, был госпитализирован с инсультом.

Партия подала жалобу в полицию, было начато расследование по статье "насилие в организованной группе".

На прошедших 9 июня выборах в Европарламент во Франции "Национальное объединение" более чем в два раза опередило коалицию сторонников президента Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. Согласно опросам, за партию "Национальное объединение" готовы отдать голоса более трети французов, президентская коалиция может получить менее 20% голосов.


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URL: https://www.vb.kg/437860
Теги:
нападение, рынок, Франция, Депутат
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