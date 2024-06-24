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Акылбек Жапаров посетит СУАР с рабочим визитом

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Председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров с рабочим визитом посетит город Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики (СУАР КНР) с 25 по 27 июня 2024 года.

В рамках визита Глава Кабмина Акылбек Жапаров примет участие в 8-й международной выставке "Китай-Евразия ЭКСПО: Новые возможности на Шелковом пути и Новая жизненная сила для Евразии".

Также планируются двусторонние встречи, в рамках которых будут обсуждены ход реализации проектов, сотрудничество в политической, экономической, культурно-гуманитарной сферах и в сфере безопасности.

Кроме того, ожидаются встречи Председателя Кабмина Акылбека Жапарова с руководителями крупных корпораций и компаний.

В ходе мероприятий и встреч планируется подписание ряда документов.


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URL: https://www.vb.kg/437884
Теги:
Акылбек Жапаров, визит, Китай, СУАР, Кыргызстан
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