Акылбек Жапаров посетит СУАР с рабочим визитом

Председатель кабинета министров КР Акылбек Жапаров с рабочим визитом посетит город Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики (СУАР КНР) с 25 по 27 июня 2024 года.

В рамках визита Глава Кабмина Акылбек Жапаров примет участие в 8-й международной выставке "Китай-Евразия ЭКСПО: Новые возможности на Шелковом пути и Новая жизненная сила для Евразии".

Также планируются двусторонние встречи, в рамках которых будут обсуждены ход реализации проектов, сотрудничество в политической, экономической, культурно-гуманитарной сферах и в сфере безопасности.

Кроме того, ожидаются встречи Председателя Кабмина Акылбека Жапарова с руководителями крупных корпораций и компаний.

В ходе мероприятий и встреч планируется подписание ряда документов.