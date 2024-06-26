Садыр Жапаров: Я прошу прощения у народа за свою племянницу

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в очередном интервью агентству "Кабар" прокомментировал ситуацию, связанную с его племянницей, вызвавшую множество дискуссий в обществе.

Множество дискуссий в социальных сетях вызвал тот факт, что молодой человек вашей племянницы Лаззат Нургожоевой сделал ей предложение руки и сердца. Было много комментариев, например: "Родственники президента должны быть примером для других. Не у всех есть возможность нанять вертолет. Не этот ли вертолет был закуплен для Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) КР?". При этом вы сами призываете народ прекратить расточительство. Что вы можете сказать по этому поводу?

- Да, вы правы. Близкие руководства страны должны быть примером для других. Я часто повторяю, что нужно остановить расточительство. Как минимум будущий зять мог бы поддержать меня и подумать, прежде чем делать такое предложение. Он должен был постараться не нарываться на критику, не подставлять президента. Я думаю, он сделал это по молодости. Если бы он пришел и попросил ее руки по-простому, ему бы не отказали.

В свою очередь, МЧС КР было закуплено три типа вертолета. Все новые.

Для самоокупаемости вертолетов, мы разрешили коммерческие полеты, вне периода использования для нужд государства.

Вертолеты должны оправдать себя, чтобы мы могли в последующем закупить еще. Кроме того, если вертолет простаивает без дела, то по истечении срока годности, он станет непригоден к полету.

В связи с этим неважно, кто захочет его арендовать, обычный гражданин, бизнесмен, турист или инвестор, государство с радостью их предоставит. Каждая копейка, полученная от аренды, идет в республиканский бюджет и откладывается на закупку новых вертолетов. Таким образом, парк вертолетов будет постоянно обновляться.

Если мы не будем этого делать, то, как и до 2020 года, у нас в стране не будет ни одного вертолета.

Стоит отметить, что на сегодняшний день у нас в парке порядка 20 вертолетов.

На средства, полученные от аренды, мы покупаем новые вертолеты. Я повторюсь, любой, кому нужен вертолет, может арендовать его и полететь в любую точку страны и обратно. Государство от этого только выиграет.

- Советуются ли с вами ваши близкие по поводу обнародования их частной жизни, или вы предъявляете им определенные требования, учитывая вашу высокую государственную должность, так как Лаззат Нургожоева ранее опубликовала в социальных сетях фотографии своих машин и своего рабочего места, что тоже вызвало дискуссии, сопровождавшиеся противоречиями?

- Конечно, я предъявляю строгие требования к своим близким. Я всегда их призываю не совершать ошибок прошлого и не вмешиваться в государственные дела. Я этого и не допущу.

Раньше я критиковал других. Теперь это вернулось ко мне.

Я прошу прощения у народа за свою племянницу.

Она тоже прислушивается к мнению людей. Я верю, что она сделает из этой ситуации правильные выводы. Более того, она собирается начать свою новую жизнь и создать семью, и я надеюсь, что в последующем каждое ее действие будет разумным.