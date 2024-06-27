ФОМС: Как контролировать сахарный диабет в рамках полиса ОМС

Профилактические меры предоставляемые по полису ОМС направлены на раннее выявление сахарного диабета и предотвращение серьёзных осложнений.

В рамках Программы государственных гарантий своевременное выявление скрытого и опасного сахарного диабета, возможно благодаря ежегодному профилактическому осмотру в Центре семейной медицины (ЦСМ) по месту приписки.

При появлении первых признаков заболевания необходимо немедленно обратиться к семейному врачу или эндокринологу для диагностики и лечения. Важно правильно описать своё состояние, чтобы врач назначил необходимые анализы.

Прием, консультация, анализ крови и мочи на сахар, при наличии показаний, прохождение дополнительных исследований оказываются за счет бюджетных средств бесплатно всем застрахованным гражданам, в том числе лицам, купившим Полис ОМС.

Эффективная профилактика диабета особенно важна для тех, кто находится в группе риска, а также для всех, кто хочет предотвратить его появление.

Напоминаем, что обратиться за помощью можно к семейным врачам в Центры семейной медицины (ЦСМ) или в специальные школы диабета, где предоставляется всесторонняя поддержка по любому вопросу, связанному с диабетом.

ФОМС призывает всех граждан заблаговременно позаботиться о своём здоровье, регулярно проходить медицинские осмотры и использовать полис ОМС для доступа к качественной медицинской помощи.

Справка: Сахарный диабет делится на два типа, и каждый из них имеет свои особенности.

Диабет первого типа обычно начинается в детском или подростковом возрасте, но может проявиться в любой момент. Основные симптомы включают сухость во рту, жажду, повышенный аппетит, частые мочеиспускания, особенно в ночное время, слабость, усталость, сухость кожи и слизистых, а также нарушение зрения. Эти симптомы также характерны для диабета второго типа, который в большинстве случаев развивается у лиц старше 40 лет с избыточной массой тела или ожирением.

Также к факторам риска возникновения диабета относятся ухудшение иммунитета, генетическая предрасположенность, сердечно-сосудистые заболевания, неправильное питание и злоупотребление алкоголем. На сегодняшний день подавляющее большинство пациентов - более 80% - составляют люди с диабетом второго типа.