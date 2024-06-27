Погода
$ 86.35 - 87.05
€ 92.53 - 93.52

В Бишкеке обсуждают будущее здравоохранения Центральной Азии

384  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке стартовал Международный форум по инвестициям в здравоохранение в Центральной Азии, организованный Министерством здравоохранения при поддержке Всемирной организации здравоохранения.

На форуме присутствовали директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, министры здравоохранения Кыргызстана Алымкадыр Бейшеналиев и Казахстана Акмарал Альназарова, заместитель кабинета министров Кыргызстана Эдиль Байсалов, а также представители здравоохранения стран Центральной Азии и другие выдающиеся специалисты.

Глава Минздрава КР в своем выступлении отметил инновационность методов борьбы с инфекционными заболеваниями, а также необходимость системных изменений для снижения низкой смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Центральной Азии.

"Мероприятие собрало ведущих специалистов и представителей из различных стран региона, а также международные организации, такие как Всемирный Банк, Азиатский Банк Развития, Германский Банк Развития, Японское Агентство по развитию и другие.

На форуме обсуждаются ключевые аспекты развития здравоохранения в регионе, включая борьбу с туберкулезом и другими инфекционными заболеваниями, такими как ВИЧ, сифилис и вирусный гепатит, которые остаются значимыми проблемами для Центральной Азии. Особое внимание уделяется также сельскому здоровью, осознанию необходимости системных изменений в ответ на высокую смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, которая в регионе достигает более 50%.

Мы собрались здесь, чтобы обсудить актуальные вызовы и возможности для улучшения систем здравоохранения в Центральной Азии. Этот форум станет важной платформой для заключения партнерских соглашений и стимулирования инвестиций в здравоохранение региона, - подчеркнул Бейшеналиев.

Второй день форума, который пройдет сегодня 27 июня, продолжит обсуждение текущих вызовов и стратегий для достижения здравоохранительных целей до 2030 года. Ожидается, что результаты форума помогут сформировать конкретные действия по улучшению здравоохранения и укреплению сотрудничества между странами Центральной Азии и международными партнерами.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/437949
Теги:
ВОЗ, форум, Центральная Азия, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  