В Бишкеке обсуждают будущее здравоохранения Центральной Азии

В Бишкеке стартовал Международный форум по инвестициям в здравоохранение в Центральной Азии, организованный Министерством здравоохранения при поддержке Всемирной организации здравоохранения.

На форуме присутствовали директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, министры здравоохранения Кыргызстана Алымкадыр Бейшеналиев и Казахстана Акмарал Альназарова, заместитель кабинета министров Кыргызстана Эдиль Байсалов, а также представители здравоохранения стран Центральной Азии и другие выдающиеся специалисты.

Глава Минздрава КР в своем выступлении отметил инновационность методов борьбы с инфекционными заболеваниями, а также необходимость системных изменений для снижения низкой смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Центральной Азии.

"Мероприятие собрало ведущих специалистов и представителей из различных стран региона, а также международные организации, такие как Всемирный Банк, Азиатский Банк Развития, Германский Банк Развития, Японское Агентство по развитию и другие.

На форуме обсуждаются ключевые аспекты развития здравоохранения в регионе, включая борьбу с туберкулезом и другими инфекционными заболеваниями, такими как ВИЧ, сифилис и вирусный гепатит, которые остаются значимыми проблемами для Центральной Азии. Особое внимание уделяется также сельскому здоровью, осознанию необходимости системных изменений в ответ на высокую смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, которая в регионе достигает более 50%.

Мы собрались здесь, чтобы обсудить актуальные вызовы и возможности для улучшения систем здравоохранения в Центральной Азии. Этот форум станет важной платформой для заключения партнерских соглашений и стимулирования инвестиций в здравоохранение региона, - подчеркнул Бейшеналиев.

Второй день форума, который пройдет сегодня 27 июня, продолжит обсуждение текущих вызовов и стратегий для достижения здравоохранительных целей до 2030 года. Ожидается, что результаты форума помогут сформировать конкретные действия по улучшению здравоохранения и укреплению сотрудничества между странами Центральной Азии и международными партнерами.