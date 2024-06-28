В Урумчи открылся кыргызско-китайский торгово-экономический центр

В городе Урумчи состоялась торжественная церемония открытия офиса "Кыргызско-Китайского (СУАР) торгово-экономического центра сотрудничества". Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По ее данным, в мероприятии принял участие заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев. Центр расположен на территории индустриального парка Синлун и занимает более 400 кв. метров.

Центр сотрудничества был авторизован Торговым представительством при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики в Китайской Народной Республике, что гарантирует его деятельность в тесном сотрудничестве с Торговым представительством.

Основной целью центра является создание платформы для кыргызского и китайского бизнеса посредством проведения тематических встреч, мероприятий и презентаций проектов с обеих сторон. В центре будет представлена актуальная информация о инвестиционном потенциале Кыргызстана, направлениях для инвестирования и возможностях для совместного сотрудничества между кыргызскими и китайскими предприятиями.

Индустриальный парк Синлун, владельцем которого является Синьцзянская корпорация "Xing Long", заинтересован в развитии индустриального парка на территории Кыргызской Республики. Китайская сторона намерена привлекать большое количество китайских компаний для ведения бизнеса в Кыргызстане, что будет способствовать привлечению взаимных инвестиций, стимулированию модернизации промышленности и инноваций между двумя странами.

Справочно: Синьцзянская корпорация "Xing Long" владеет индустриальным парком "Xing Long" в городе Урумчи, общей площадью более 300 000 кв. м. В парке функционируют более 200 крупных и средних компаний, ежегодный налоговый взнос которых составляет более 100 миллионов юаней, а число сотрудников превышает 6000 человек. Основные направления деятельности корпорации включают развитие промышленной недвижимости, эксплуатацию, продвижение инвестиций, управление предприятиями, консалтинг, управление цепочками поставок, складские услуги и иностранные инвестиции.