ШОС формирует новые структуры региональной безопасности

На фоне меняющейся геополитической ситуации безопасность стран Евразии может быть обеспечена только их собственными силами. В связи с этим очень своевременным выглядит перспектива создания центра противодействия вызовам и угрозам в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Решение об этом будет принято официально на саммите ШОС в Астане, который пройдет 3-4 июля. Новая структура займется информационной безопасностью и борьбой с организованной преступностью.

Основанная в 2001 году шестью странами - Казахстаном, Китаем, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном - ШОС за 23 года значительно расширила свое влияние и сегодня является одним из крупнейших интеграционных образований, объединяя почти половину населения планеты - 3,5 млрд человек.

Теперь к постоянным членам организации присоединились в качестве постоянных членов Индия и Пакистан. Ожидается, что на астанинском саммите будет принято решение о присоединении к ШОС Беларуси. В статусе наблюдателей находятся Афганистан, Иран и Монголия. Еще девять стран являются странами-партнерами по диалогу, это Азербайджан, Армения, Египет, Камбоджа, Катар, Непал, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

ШОС, участники которой производят свыше четверти мирового ВВП, сегодня претендует на то, чтобы стать новым центром экономической силы в меняющемся мире.

При этом, хотя организация не является военным блоком или открытым регулярным совещанием по безопасности, и занимает промежуточную позицию, очевидно, что в числе главных ее задач остаются укрепление стабильности и безопасности на широком пространстве, объединяющем государства-участники, борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком - без чего продуктивное экономическое сотрудничество и развитие попросту невозможны.

В соответствии с этими задачами в Астане участники организации готовятся обсудить Программу сотрудничества по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2025-2027 годы. Этот документ призван укрепить взаимодействие стран-участниц в борьбе с угрозами, исходящими от террористических группировок и экстремистских движений, которые, кстати, зачастую курируются спецслужбами США и Европы.

Необходимо отметить, что сотрудничество в части борьбы стран-участниц с терроризмом и экстремизмом ставилось во главу угла еще на момент создания ШОС. Просто в последние годы эта работа ускорилась: за последние пять лет организация рассмотрела более 400 инициатив, связанных с этой темой. Многие из них уже реализованы, другие находятся на последних этапах обсуждений. Помимо этого, проводятся структурные изменения - при ШОС создают департаменты, специализирующиеся на оперативной деятельности и подготовке аналитики, связанной с внешними угрозами и способами их отражения.

В результате на сегодня принят ряд документов о сотрудничестве в области безопасности, а именно: "Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом", "Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между государствами-членами", также создана эффективная и надежная платформа для сотрудничества.

"Что касается ШОС, безусловно, эта организация изначально предусматривала в своей деятельности противодействие радикальным, в первую очередь террористическим и экстремистским угрозам, которые были и остаются актуальными практически для большинства государств, которые являются членами этой организации. И достаточно быстро по линии ШОС был создан региональный антитеррористический центр, деятельность которого заключалась в мониторинге за теми деструктивными силами, которые пытались дестабилизировать ситуацию на пространстве Шанхайской организации сотрудничества. Как пример, это были события в 1999 году в Кыргызстане, когда Исламское движение Узбекистана напало на южные рубежи нашей страны", - говорит политолог Игорь Шестаков.

Государства-члены ШОС постоянно совершенствуют механизмы взаимодействия оборонных ведомств, проводят многосторонние или двусторонние совместные военные антитеррористические учения, обмены по подготовке личного состава и курсы повышения квалификации в области пограничной охраны. Ведется совместная работа по решению вопросов стратегической безопасности, оборонной безопасности, безопасности правоохранительных органов, информационной безопасности и борьбе с силами "трех зол" (терроризм, экстремизм, сепаратизм), наркотиками, отмыванием денег и организованной преступностью.

Для стран ШОС одним из главных вызовов в нашем регионе остается Афганистан. Этот вопрос напрямую связан с региональной безопасностью и вопросами развития, поскольку сама страна является связующим звеном в ряде экономических проектов и задает вектор для развития интеграционных инициатив. Для стран Центральной Азии ситуация в стране характеризуется тремя ключевыми вызовами. Во-первых, нестабильностью и потребностью обеспечивать безопасности пограничных территорий. Во-вторых, Афганистан - это промежуточный пункт развития глобальных инициатив ("Пояса и пути", коридора "Север-Юг"). В-третьих, играет роль система управления государством и исламский фактор.

ШОС всегда уделяла пристальное внимание Афганистану, осознавая его важное место в повестке дня по безопасности. Контактная группа "ШОС - Афганистан" с момента своего создания в 2005 году играла активную роль в консолидированных региональных усилиях по посредничеству в афганском вопросе. И сегодня требуется восстановление работы этой группы.

"Мы видим, как фактически во многих странах мира происходят террористические акты, и ответственность за себя зачастую берет "Исламское государство". Кроме этого, есть и попытки в странах, которые исповедуют светскую систему управления, устроить сценарий наподобие Афганистана. И, в принципе, Афганистан, где находится достаточно большое скопление различных боевиков и террористических сил, в общем то, граничит со многими странами ШОС. Конечно, необходимо укреплять структуры в рамках этой организации, которая в принципе, имеет и финансовые средства, и самое главное опыт по противодействию таким угрозам. Он есть и у Китая, у России, у стран Центральной Азии, Индия, Пакистан. Поэтому сегодня мы видим, что зачастую другие военные организации не могут другие международные военной организации не могут справиться с этими вызовами и угрозами. Поэтому я думаю, что укрепление ШОС в этом направлении, оно будет играть важную роль не только для самих государств участниц этой организации, но и стратегическую роль для поддержания мира и безопасности на планете", - говорит политолог Игорь Шестаков.

Другое важное направление с точки зрения обеспечения глобальной безопасности в странах-участницах ШОС - это информационная безопасность. Сегодня это один из ключевых рисков, обусловленных тем, что оружием в гибридных войнах становится буквально все. Этим объясняется необходимость выстроить надежную защиту, в частности, против киберугроз, способных обрушить цифровую архитектуру любого государства. Практика показывает, что хакеры могут стать участниками любого конфликта и способны нанести колоссальный вред как частным лицам, так и организациям и даже целым странам. В этом плане единственным решением может стать создание собственного софта как элемента цифровой безопасности ШОС.

Кстати, наша страна занимает пятое место в международном антирейтинге по количеству атак со стороны хакеров. Взломщики собирают персональные данные пользователей, воруя информацию о банковских картах и не только. Не менее уязвимыми перед интернет-пиратами в Кыргызстане все еще остаются финансовые организации (банки), а также стратегические государственные объекты. Учитывая все это, нашей республике пригодился бы опыт решения этой проблемы - как накопленный Россией за последние несколько лет, так и приобретенный другими странами-участницами ШОС.