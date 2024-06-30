Минсельхоз КР: поливная вода подается согласно заявкам водопользователей

В целях подготовки государственной ирригационной сети к вегетации 2024 года структурными подразделениями Службы водных ресурсов произведен ремонт, бетонирование и механизированная очистка межхозяйственных каналов, протяженностью 497,8 км каналов, 492 гидротехнических сооружений, 189 гидрометрических постов, 112 насосных станций, 197 насосных агрегатов, замена 14 насосных агрегатов и очистке 9 аккумулирующих сооружений (3 бассейнов суточного и 3 декадного регулирования, 3 водохранилища) и 59,6 км коллекторно-дренажной сети.

Согласно графику подготовки к поливному сезону 2024 года основные работы по ремонту и механизированной очистке государственных водохозяйственных объектов завершены к 10 апреля 2024 года в Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областях, к 1 мая 2024 года в Чуйской и Таласской областях, к 10 мая по Иссык-Кульской и Нарынской области. В настоящее время поливная вода подается согласно заявкам водопользователей.