Министр водных ресурсов РК рассказал о ситуации с совместными реками с КР

На данный момент все вопросы по трансграничным рекам между Казахстаном и Кыргызстаном решены. Об этом изданию VB.KG сообщил министр водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан Нуржан Нуржигитов.

По его словам, площадка по водному диалогу эффективно работает не только между КР и РК, но и всеми пяти странами ЦА.

"Мы с нашими коллегами по региону встречаемся в двухстороннем-трехстороннем формате, как минимум, пару раз в год и обсуждаем ситуацию. Поэтому, на сегодня в ЦА сложился хороший коннект, который позволяет полноценно решать эти вопросы и устранять проблемы", - заявил Нуржигитов.