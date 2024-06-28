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Министр водных ресурсов РК рассказал о ситуации с совместными реками с КР

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- Виктория Гунгер
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На данный момент все вопросы по трансграничным рекам между Казахстаном и Кыргызстаном решены. Об этом изданию VB.KG сообщил министр водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан Нуржан Нуржигитов.

По его словам, площадка по водному диалогу эффективно работает не только между КР и РК, но и всеми пяти странами ЦА.

"Мы с нашими коллегами по региону встречаемся в двухстороннем-трехстороннем формате, как минимум, пару раз в год и обсуждаем ситуацию. Поэтому, на сегодня в ЦА сложился хороший коннект, который позволяет полноценно решать эти вопросы и устранять проблемы", - заявил Нуржигитов.


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URL: https://www.vb.kg/438002
Теги:
вода, граница, Казахстан, Кыргызстан
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