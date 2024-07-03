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ГКНБ задержан брат покойного кримавторитета Алманбета Анапияева

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- Карыпбай кызы Толгонай
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ГКНБ Кыргызской Республики в рамках возбужденного уголовного дела по факту мошенничества задержан гражданин А.Г.М., являющийся братом покойного члена ОПГ Алманбета Анапияева.

Установлено, что А.Г.М., войдя в доверие к гражданину А.А.М., обещал продать в больших количествах и по низкой цене каменный уголь марки "ДСШ" (стоимостью 1,6 сом за 1 кг угля). После чего обманным путем забрал денежные средства в размере 100 тысяч долларов США и под различными предлогами отказывался возвращать ранее полученные деньги.

По результатам комплекса оперативно-следственных мероприятий 2 июля текущего года в порядке ст.ст. 96 и 97 УПК Кыргызской Республики по факту мошенничества в особо крупном размере гражданин А.Г.М. был задержан и водворён в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Пострадавших от преступных действий А.Г.М. просим обращаться в ГКНБ Кыргызской Республики по телефонным номерам: 0312 660475, 0312 626504, 0322 70009, 0997 464603 (Ватсапп).


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URL: https://www.vb.kg/438095
Теги:
ГКНБ, задержание, Кыргызстан, криминал
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