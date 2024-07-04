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ГКНБ вернул государству очередное имущество Камчы Кольбаева

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Госкомитетом национальной безопасности продолжается активная работа по изъятию в государственную собственность объектов недвижимости организованной преступной группировки Камчы Кольбаева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности установлено, что в 2023 году, в целях легализации незаконных доходов, Кольбаев приобрел в частную собственность территорию Чолпон-Атинского пассажирского автотранспортного предприятия площадью 1га, которая была оформлена на его близкого родственника "У.А.К.".

В результате принятых ГКНБ мер, указанный земельный участок оценочной стоимостью 21 миллионов 315 тысяч сомов передан в Государственное агентство по управлению государственным имуществом при кабинете министров.

Работа по установлению и возмещению в доход государства других объектов движимого и недвижимого имущества организованной преступной группировки Камчы Кольбаева продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/438110
Теги:
ГКНБ, земельный участок, ОПГ, Чолпон-Ата, Камчы Кольбаев
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