ГКНБ вернул государству очередное имущество Камчы Кольбаева

Госкомитетом национальной безопасности продолжается активная работа по изъятию в государственную собственность объектов недвижимости организованной преступной группировки Камчы Кольбаева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности установлено, что в 2023 году, в целях легализации незаконных доходов, Кольбаев приобрел в частную собственность территорию Чолпон-Атинского пассажирского автотранспортного предприятия площадью 1га, которая была оформлена на его близкого родственника "У.А.К.".

В результате принятых ГКНБ мер, указанный земельный участок оценочной стоимостью 21 миллионов 315 тысяч сомов передан в Государственное агентство по управлению государственным имуществом при кабинете министров.

Работа по установлению и возмещению в доход государства других объектов движимого и недвижимого имущества организованной преступной группировки Камчы Кольбаева продолжается.