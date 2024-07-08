Крупный нефтеперерабатывающий завод в Баткене скоро будет сдан в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

По ее данным, министр энергетики Таалайбек Ибраев ознакомился со строительством нефтеперерабатывающего завода мощностью 500 тонн в сутки ОАО "Кыргыз-Турк К-НефтьГаз" в селе Кок-Талаа Кадамжайского района Баткенской области, которое осуществляется в рамках проекта по совместной разработке нефтяных месторождений "Северный Сох" и "Чонгара Галча".

На сегодняшний день завершено более 90% строительных работ.

Ориентировочное завершение и ввод в эксплуатацию нефтеперерабатывающего завода запланировано на конец сентября 2024 года.

В настоящее время ведутся ремонтно-подготовительные работы на 4 нефтяных скважинах.

Общая сумма инвестиций составляет 91 млн. долларов. Общая численность сотрудников – 51 человек (из них 10 турецких специалистов, 41 граждан Кыргызстана). С октября будет создано 150 рабочих мест.

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