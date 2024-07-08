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Нурланбек Шакиев заложил капсулу в фундамент нового здания школы в Алае

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Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев находится с рабочей поездкой в Алайском районе Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба ЖК.

По ее данным, сначала Торага заложил капсулу в фундамент нового здания средней школы имени Жоро Алимова №27, расположенной в селе Кен-Жылга.

Первый корпус школы был построен в 1976 году, а второй - методом "ашар" в 2003 году. Однако он был признан аварийным и непригодным для использования. В связи с этим, здание было снесено и на его месте планировалось построить новую школу. Для этого был разработан специальный проект. Со стороны государства на строительство нового здания выделено более 130 миллионов сомов.

В ходе встречи с местным населением Нурланбек Шакиев подчеркнул активную работу депутатов, избранных от Алайского района. "Они часто поднимают проблемы региона и уделяют особое внимание решению социально-экономических вопросов населения. Однако, как гласит поговорка, "Лучше один раз увидеть, чем тысячу раз услышать". Поэтому мы специально сюда приехали, чтобы на месте ознакомиться с проблемами и встретиться с жителями", - сказал он.

Спикер также рассказал о работе, проводимой в стране. "За последние годы было построено множество социальных учреждений, включая школы, детские сады и больницы. Также были отремонтированы дороги и реализованы крупные проекты, направленные на улучшение качества жизни населения. Республиканский бюджет значительно вырос за последние три года - с 200 миллиардов сомов до более чем 600 миллиардов сомов. Объем ВВП достиг 1 триллиона сомов. Кроме того, были увеличены пенсии, пособия и ежемесячная зарплата. Мы прилагаем все усилия, чтобы оправдать доверие народа. Мы добьемся больших успехов при проведении правильной экономической политики, усилении борьбы с коррупцией и теневой экономикой", - подчеркнул Нурланбек Шакиев.

Торага отметил, что особое внимание уделяется сфере образования. "Несмотря на значительные расходы на строительство школ и повышение зарплат учителей, качество образования остается недостаточным. Поэтому необходимо принять активные меры для улучшения ситуации. Только образованное общество может привести к процветанию государства", - сказал он.

Нурланбек Шакиев также отметил большой вклад выдающихся личностей, вышедших из Алайского района, в становление и развитие Кыргызстана. "Глубоко уверен в том, что из школы, которую мы сегодня основываем, вырастут достойные граждане, готовые служить своей стране и способные ее развивать", - сказал Торага.

Напомним, в мероприятии участвуют депутаты Улан Примов, Данияр Толонов, Жанарбек Акаев, заместитель министра образования и науки Муратбек Касымалиев, заместитель министра финансов Эрнст Калдыбаев, заместитель директора Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самат Джантелиев, первый заместитель полномочного представителя Президента в Ошской области Курбанбек Айтибаев, а также руководители органов местного самоуправления.


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URL: https://www.vb.kg/438187
Теги:
Алайский район, Ошская область, спикер, Жогорку Кенеш
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