"Союз "Туран" станет вестником появления новой геополитической силы в мире"

Ранее 6 июля текущего года в азербайджанском городе Шуша состоялся неформальный Саммит Организации тюркских государств, в котором приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава правительства Венгрии Виктор Орбан, вице-президент Турецкой Республики Джевдет Йылмаз, президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар и генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев.

Данное мероприятие свидетельствует о расширении интересов и укреплении тюркских связей под эгидой Организации тюркских государств (ОТГ). Судя по итогам саммита и подписанию Карабахской Декларации, можно сделать выводы о том, что тюркский мир начинает переходить к более масштабным вопросам экономики, торговли, созданию транспортных путей и военно-политической консолидации. Кыргызстан со своей стороны заинтересован в реализации проектов по развитию транспортной инфраструктуры, зеленой энергетики и готов оказать содействие по вопросам, связанных с изменением климата.

Союз тюркских государств набирает обороты и это результат колоссальной работы, которая проводится Азербайджаном. Не секрет, что Баку вносит огромный вклад для укрепления и повышения статуса организации тюркоязычных государств. Азербайджан по праву можно назвать направляющим, рулевым тюркского корабля. Можно прогнозировать, что в будущем тюркский союз постепенно превратится в своего рода экономический и военный блок по примеру Европейского союза, который вполне может охватить Южный Кавказ, Евразию и Центральную Азию.

Образование нового объединения как военно-экономический "Туран" на карте мира станет вестником появления новой геополитической силы, способной создавать стабильность и позволит тюркам вместе противостоять угрозам и балансировать перед мировыми игроками. Не исключено, что через 10-15 лет после формирования союза и развития экономического потенциала тюркских стран в обращении появится денежная валюта Турана (как своего рода евро) - туранский сом. Наличие туранской денежной единицы позволит тюркоязычным государствам снизить влияние мировых валют и укрепить торгово-экономические отношения. На купюрах туранского сома будут изображены столицы тюркского мира и выдающиеся личности тюркских народов. Военно-политической и экономической столицей Турана станет Баку с центром эмиссии банкнот. Монетный двор Казахстана будет выпускать туранский сом в монетах.

Автор: Медербек Корганбаев