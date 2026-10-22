"Арсенал" вырвал ничью у "Баварии", но потерял Сака из-за травмы

Лондонский "Арсенал" сыграл вничью с мюнхенской "Баварией" со счётом 2:2 в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/27. Встреча состоялась 21 октября в Мюнхене.

Гости открыли счёт на 25-й минуте благодаря голу Эберечи Эзе, который вышел на замену вместо получившего травму Букайо Сака.

"Бавария" сумела быстро восстановить равновесие усилиями Альфонсо Дэвиса после передачи Гарри Кейна. Позже сам Кейн вывел немецкую команду вперёд, реализовав пенальти, назначенный за игру рукой защитника "Арсенала" Юрриена Тимбера.

Однако в концовке встречи полузащитник лондонцев Деклан Райс забил ответный мяч и принёс своей команде важное очко.

Таким образом, "Арсенал" продлил серию без поражений в основное время в Лиге чемпионов до 18 матчей.

Несмотря на спасённую ничью, серьёзным поводом для беспокойства главного тренера Микеля Артеты стала травма Букайо Сака. Степень повреждения и сроки восстановления футболиста пока неизвестны.

Отметим, что "Бавария" также подошла к матчу с кадровыми проблемами. Из-за дисквалификации встречу пропустил Майкл Олисе, а Йозуа Киммих и Джамал Мусиала отсутствовали по причине травм.