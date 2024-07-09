Водитель авто был оштрафован за въезд на берег озера Иссык-Куля

В милицию поступила информация о том, что водитель автомобиля "Honda Fit" пренебрегая мнением отдыхающих въехал на берег озера, возле села Чок-Тал Иссык-Кульского района. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, указанная информация была зарегистрирована в Едином реестре правонарушений ведомства, и была проведена соответствующая работа по выявлению и привлечению водителя к ответственности.

В результате, инспекторами безопасности дорожного движения был установлен водитель, указанный в сообщении. На водителя составлен протокол на основании статьи 189 Кодекса КР о правонарушениях (Автохулиганство) и наложен штраф в размере 15 тысяч сомов.

Сотрудники ООБДД по УВД Иссык-Кульской области призывают всех граждан уважать природу и соблюдать правила, установленные для сохранения окружающей среды для будущих поколений.