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Водитель авто был оштрафован за въезд на берег озера Иссык-Куля

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В милицию поступила информация о том, что водитель автомобиля "Honda Fit" пренебрегая мнением отдыхающих въехал на берег озера, возле села Чок-Тал Иссык-Кульского района. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

По ее данным, указанная информация была зарегистрирована в Едином реестре правонарушений ведомства, и была проведена соответствующая работа по выявлению и привлечению водителя к ответственности.

В результате, инспекторами безопасности дорожного движения был установлен водитель, указанный в сообщении. На водителя составлен протокол на основании статьи 189 Кодекса КР о правонарушениях (Автохулиганство) и наложен штраф в размере 15 тысяч сомов.

Сотрудники ООБДД по УВД Иссык-Кульской области призывают всех граждан уважать природу и соблюдать правила, установленные для сохранения окружающей среды для будущих поколений.


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URL: https://www.vb.kg/438212
Теги:
Иссык-Кульская область, штраф, экология, автомобили
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