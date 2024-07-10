Задержан жених племянницы Садыра Жапарова

Пресс-секретарь президента КР Аскат Алагозов подтвердил информацию о задержании жениха племянницы президента КР Садыра Жапарова Лазат Нуркожоевой.

"Подтверждаем, что жених дочери младшего брата президента Садыра Жапарова был задержан правоохранительными органами.

Есть все основания полагать, что основная цель этого молодого человека - найти людей во власти для защиты его противоправной деятельности.

Подчеркну, что президент Садыр Жапаров независимо от того, кто бы это не был, не будет прикрывать и скрывать его незаконную деятельность.

Подробности противоправной деятельности бывшего жениха и его сообщников будут выясняться в ходе следствия", - написал Алагозов.